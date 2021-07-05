新北創客社群實作線上課程 3D捏塑、民俗文化、AI製作畢業禮物

照片來源：新北市教育局提供
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各學校因疫情停課，新北41間創客社群學校教師聯手發起線上課程，突破動手實作的困難，發揮創意調整課程發想創新點子，其中積穗國小首創國小端線上人工智慧教學課程、成福國小結合在地文化及民俗風情設計門神課程及金山高中結合遠端動手實作創客作品，十足發揮「想得出來，就做得出來」的創客精神。
教育局長張明文表示，動手實作課程轉為線上教學有很多限制和挑戰，但是新北創客社群老師用創客精神結合「創意、整合、自學、實作」及學科知識，共同解決教學上問題，設計創意線上教學，讓創客與科技連結使學習不中斷。
積穗國小突破以往傳統模式照表操課方式，安排了同步與非同步的課程，讓孩子在家中隨時能線上學習，有興趣的老師也可共同備課或共享教學資源。如線上3D捏塑課程，讓學生體驗電影與動畫中角色的3D模型繪製及使用程式撰寫PAIA 線上迷宮自走車課程。此外更設計code.org學習人工智慧的課程，透過結合海洋生態議題，經由簡單易懂的實作介面，除了提供清楚易懂的人工智慧運作流程，並實際運用於海洋救援生態專案，讓孩子對於人工智慧的應用更有感。
成福國小則是以民俗風情-門神文化設計創客實作課程，跟孩子分享臺灣的廟宇，跟著門神去旅行並認識臺灣及廟宇文化，更實際線上示範如何木雕，提示木雕的珍貴之處，最後讓孩子們利用身邊的東西創作具有凹凸感的作品，例如厚紙板、保麗龍等，將自己的門神作品立體化。林錦祥同學表示，線上課程的學習模式很新鮮，對我來說是一種全新的體驗，蠻有趣的。
金山高中發揮巧思使用google meet轉換實作課程，如線上直播動手做IQ Light，並請學生尋找可結合的設施，更有親子一起實作直呼很有成就感。另外，雷射金屬彩雕設計課程邀請國三學生設計畢業紀念鑰匙圈，老師示範不同頻率與波寬的金屬成色後，讓學生使用遠端桌面服務，登入學校打標機電腦執行金屬鑰匙圈打標，老師則在遠端機器旁協助放置材料與確認設備狀態，並同時跟其他學生一起運用meet分享作品效果與可精進之處，成功的讓學生可以遠距完成自己的畢業小禮物。
教育局表示，新北市一直以打造新北自造城 用創客教育培育創意人才為目標。至今建置全國最多計有12所自造教育中心，設置41所創客社群學校推動創客課程及營隊，每年辦理創客季活動，提供豐富教育資源，鼓勵孩子透過動手做發揮創意，設計作品，以後成為具創造力的人才。
照片來源：新北市教育局提供
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