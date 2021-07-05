新北創客社群實作線上課程 3D捏塑、民俗文化、AI製作畢業禮物

各學校因疫情停課，新北41間創客社群學校教師聯手 發起線上課程，突破動手實作的困難， 發揮創意調整課程發想創新點子，其中積穗國小首創國小端線上人工 智慧教學課程、成福國小結合在地文化及民俗風情設計門神課程及金 山高中結合遠端動手實作創客作品，十足發揮「想得出來， 就做得出來」的創客精神。

教育局長張明文表示，動手實作課程轉為線上教學有很多限制和挑戰 ，但是新北創客社群老師用創客精神結合「創意、整合、自學、 實作」及學科知識，共同解決教學上問題，設計創意線上教學，讓創 客與科技連結使學習不中斷。

積穗國小突破以往傳統模式照表操課方式， 安排了同步與非同步的課程，讓孩子在家中隨時能線上學習， 有興趣的老師也可共同備課或共享教學資源。如線上3D捏塑課程， 讓學生體驗電影與動畫中角色的3D模型繪製及使用程式撰寫PAI A 線上迷宮自走車課程。此外更設計code.org學習人工智慧的 課程，透過結合海洋生態議題，經由簡單易懂的實作介面， 除了提供清楚易懂的人工智慧運作流程， 並實際運用於海洋救援生態專案， 讓孩子對於人工智慧的應用更有感。

成福國小則是以民俗風情-門神文化設計創客實作課程， 跟孩子分享臺灣的廟宇，跟著門神去旅行並認識臺灣及廟宇文化， 更實際線上示範如何木雕，提示木雕的珍貴之處， 最後讓孩子們利用身邊的東西創作具有凹凸感的作品，例如厚紙板、 保麗龍等，將自己的門神作品立體化。林錦祥同學表示，線上課程的 學習模式很新鮮，對我來說是一種全新的體驗，蠻有趣的。

金山高中發揮巧思使用google meet轉換實作課程，如線上直播動手做IQ Light，並請學生尋找可結合的設施， 更有親子一起實作直呼很有成就感。另外， 雷射金屬彩雕設計課程邀請國三學生設計畢業紀念鑰匙圈， 老師示範不同頻率與波寬的金屬成色後，讓學生使用遠端桌面服務， 登入學校打標機電腦執行金屬鑰匙圈打標， 老師則在遠端機器旁協助放置材料與確認設備狀態， 並同時跟其他學生一起運用meet分享作品效果與可精進之處， 成功的讓學生可以遠距完成自己的畢業小禮物。

教育局表示，新北市一直以打造新北自造城 用創客教育培育創意人才為目標。至今建置全國最多計有12所自造 教育中心，設置41所創客社群學校推動創客課程及營隊， 每年辦理創客季活動，提供豐富教育資源， 鼓勵孩子透過動手做發揮創意，設計作品， 以後成為具創造力的人才。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供