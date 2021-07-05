截至7/2 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年7月2日累積開戶數為18,717,364戶，較6月25日累積開戶數為18,690,289戶，增加27,075戶，增幅約0.14%。另本年7月2日現股當日沖銷累積開戶數為3,191,289戶，6月25日現股當日沖銷累積開戶數3,161,057戶，增加30,232戶，增幅約0.96%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年7月2日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數170,211戶較6月25日開戶數170,003戶，增加208戶，增幅約0.12%。

三、股票成交量值概況：

(一）本年度上櫃股票截至7月2日止日均值為751.67億元，總成交金額為88,697.46 億元，其中盤後定價交易金額為234.80億元。另本年度截至7月2日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為36.49%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場36.57%。

(二)110年度第一季季成交值達1億元以上之自然人投資人為6,320人。

(三)本年度興櫃股票截至7月2日均值為55.19億元，總成交金額為6,512.73億元。

四、本年度上櫃有價證券截至7月2日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計664家，較上週(截至6月25日止)得為信用交易家數664家，增加0家。

(二)融資餘額為663.63億元，較上週(截至6月25日止)融資餘額643.22億元，增加20.41億元，增幅約3.17%。

(三)融券餘額為61,004張，較上週(截至6月25日止)融券餘額57,419張，增加3,585張，增幅約6.24%。

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為10.11%，較上週(截至6月25日止)之比例10.09%，增加0.02%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.34%，較上週(截至6月25日止)之比例0.35%，減少0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(110)年度截至7月2日止，累計營業天數120日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計148期，發行餘額為5兆7,023.62億元，本週無異動。(二)普通公司債已上櫃計138家732期，發行餘額為2兆5,458.96億元，較上週增加31.5億元。

(三)轉換公司債已上櫃計177家209期，發行餘額為1,327.71億元，較上週增加2.3億元。

(四)金融債券已上櫃計35家361期，發行餘額為1兆116.21億元，較上週減少20億元。

(五)受益證券方面，金融資產證券化計2期，發行餘額為42.85億元，本週無異動。

(六)外幣計價國際債券已上櫃計725期約1,947.17億美元，較上週增加5.01億美元。

(七)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計26家30期，發行餘額為127.13億元，本週無異動。

2.外國普通債券已上櫃計3家7期，發行餘額為316.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為14兆1,097.70億元，日均值為1,175.81億元，包含：

1.買賣斷交易1兆9,326.38億元，日均值為161.05億元，佔總成交金額比例為13.7%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆1,921.32億元，佔買賣斷成交金額比率為61.68%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為7,405.05億元，佔買賣斷成交金額比率為38.32%（包含政府債券3,661.46億元，日均值為30.51億元；普通公司債3,161.09億元，日均值為26.34億元；金融債券562.00億元，日均值為4.68億元；外國債券20.51億元，日均值為0.17億元）。

2.附條件交易12兆1,771.32億元，日均值為1,014.76億元，佔總成交金額比例為86.3%，其中等殖成交系統成交金額為14.75億元，佔附條件成交金額比率為0.01%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為149.41億美元，以南非幣計價之成交金額為1.80億南非幣，以人民幣計價之成交金額為31.82億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.14億紐幣，以澳幣計價之成交金額為0.37澳幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為59.41億美元，以人民幣計價之成交金額為51.57億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為15.00億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交15.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為753.88億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計490.09億元，本年度累計成交金額為383.30億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計960.22億元，本年度累計成交金額為853.59億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計5,044.82億元，本年度累計成交金額為1,571.98億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共39家，本年度累計成交金額1,360.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計501.50億元，本年度累計成交金額1,138.32億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計31.65億元，本年度累計成交金額427.83億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共4家，本年度累計成交金額2,806.55億元。

(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額2,429.74億元。

上櫃相關業務:

一、截至110年7月2日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：787家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：8家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家(安格、凌陽創新、華景電、振宇五金)

(四)董事會通過，待核發同意函0家

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：1家(穩得)

二、截至110年7月2日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：267家 (包含外國公司5家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：28家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：一般板1家；戰略新板: 1家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：一般板25家；戰略新板: 1家

（90至109年度累計申請計1,719家）

三、截至110年7月2日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：85家

(二)目前輔導中家數：56家

(三)當年度累計登錄家數：3家

(四)當年度累計申請輔導家數：20家

四、截至110年7月2日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,139家

五、截至110年7月2日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六、預計於未來一週掛牌公司(110.7.5~110.7.9)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：7427華上生醫【富邦、華南永昌、永豐金】(110年7月8日)。