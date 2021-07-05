臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超264.93億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/6/28~2021/7/2）外資在集中市場總買進金額為4,825.70億元，總賣出金額為5,090.63億元，賣超為264.93億元，另統計自2021年年初至7月2日止，外資總買進金額為11兆5,255.70億元，總賣出金額為11兆9,603.42億元，累計賣超為4,347.72億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆3,821.44億元新台幣，占全體上市股票市值的43.17%，較6月25日的23兆2,727.40億元新台幣，增加1,094.04億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進256,476千股，賣出200,968千股，買超55,508千股。

第二名：中鋼：買進352,528千股，賣出309,956千股，買超42,572千股。

第三名：旺宏：買進60,272千股，賣出33,637千股，買超26,635千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮：買進47,290千股，賣出115,388千股，賣超68,098千股。

第二名：中石化：買進128,454千股，賣出176,346千股，賣超47,892千股。

第三名：新光金：買進43,575千股，賣出81,277千股，賣超37,702千股。