土銀信託2.0攜手委託人挺醫護 齊心抗疫護臺灣

自從2020年1月新冠肺炎疫情爆發以來，第一線的醫護人員冒著極大的風險與壓力跟疫情搏鬥，過去一年為臺灣繳出漂亮的防疫成績單，因為有他們努力的付出，才能守護國人的健康及維持正常的生活。如今面對傳播力更強的變種病毒，不僅讓國內疫情升溫，更讓處於第一線醫護人員疲於奔命，除了超時工作，犧牲與家人相處時間，與此同時還得面對病患家屬的責難與周遭對醫護人員的歧視，身心均面臨極大的壓力。在此時此刻更需要社會外界的加油打氣，以實際行動力挺醫護，一起守護臺灣，讓醫護人員在無後顧之憂下執行防疫工作，共同打贏這場「戰疫」，期待臺灣能早日脫離疫情警戒，民眾回歸正常生活。

臺東縣吳家子弟本於回饋社會，照顧弱勢族群，委託本行成立社會福利公益安養信託，一直以來即在資助臺東縣轄內的醫療院所，支持偏鄉地區居民獲得珍貴的醫療資源，尤其今年度受新冠肺炎疫情影響，不少民間善款大幅縮減，本公益信託除持續捐款，提供第一線醫護人員最實質的支援，協助醫院抵禦疫情外，今年因應疫情更結合當地行動醫療服務，落實信託2.0跨業合作之願景，特別資助臺東縣某家以居家醫療照護為核心運作的診所，為無法行動，缺乏醫療支援的偏鄉長輩提供巡迴醫療服務，讓疫情期間無法外出就醫的病患，能夠在家醫療，體現「在宅醫療」、「在地安老」、「共生互助」、「關懷照護」大愛無私的精神。

土地銀行善盡企業社會責任，秉持著取之於社會，用之於社會的精神，除致力於推動各項公益慈善活動之外，更加積極推展公益信託，透過與企業界及善心人士合作成立的社會福利公益安養信託及教育公益獎助學金信託，結合縣市政府社會與教育局處及慈善團體提供的平台，將善款撥付予中低收入戶、身心障礙及面臨變故的家庭，讓捐贈者的愛心透過完善控管機制，傳送到最需要幫助的人身上。土地銀行未來仍將持續規劃公益活動對社會付出關懷，並透過公益信託媒合各界資源，將愛心散播到臺灣每一個角落。