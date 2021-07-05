中華電信行動帳單代收多元優惠 助攻暑假娛樂消費最安心

疫情影響民眾居家時間變長，提升App交易量，帶動行動帳單代收服務的使用量。依中華電信統計行動帳單代收的客戶數及營收成長幅度，較三級警戒前增加一成。為滿足民眾對於零接觸支付的需求提升，中華電信提供多元的行動帳單代收服務及好康活動，包括:「App Store消費贈總值20萬元的Hami Point點數」、「Google Play消費滿額送《二之國：交錯世界》虛寶與2GB行動上網量」，「使用中華支付行動帳單儲值MyCard點數最高可抽3,000點」。另外，為了便利民眾外出採買或工作，可運用導航王規劃最快路徑抵達目的地，精心推出「申辦導航王TM版嚴選方案，再抽千元7-11商品卡與外送美食購物金100元」優惠。暑假抗疫娛樂，首選中華電信最安心。
為滿足客戶於防疫期間玩手遊、訂閱影音或購買貼圖的需求，中華電信行動帳單代收服務針對熱門手機雙平台包裝多項優惠。於App Store消費，新客戶獨享最高100元折抵金，老客戶享最高10%回饋，總值20萬元Hami Point點數大方送(即日起至8月底)；另於Google Play首次消費送《二之國：交錯世界》虛寶，並享2GB行動上網量和50元回饋金(即日起至7月底)。
對於習慣橫跨手機、桌機暢玩各類遊戲的客戶，使用中華支付行動帳單付款儲值MyCard點數滿500點最高可抽3,000點回饋！另提供提供首次開通服務購買MyCard點數新客戶，不限金額消費送MyCard LINE指定卡60元。此外，申辦導航王TM版嚴選方案，除享前兩個月月租19元體驗價，有機會再抽千元7-11商品卡與外送美食購物金100元，中華電信貼心包裝防疫嚴選加值服務優惠，提供客戶於防疫期間多樣、便利的選擇。