中華電信行動帳單代收多元優惠 助攻暑假娛樂消費最安心

疫情影響民眾居家時間變長，提升App交易量， 帶動行動帳單代收服務的使用量。 依中華電信統計行動帳單代收的客戶數及營收成長幅度， 較三級警戒前增加一成。為滿足民眾對於零接觸支付的需求提升， 中華電信提供多元的行動帳單代收服務及好康活動，包括:「App Store消費贈總值20萬元的Hami Point點數」、「Google Play消費滿額送《二之國：交錯世界》 虛寶與2GB行動上網量」，「 使用中華支付行動帳單儲值MyCard點數最高可抽3, 000點」。另外，為了便利民眾外出採買或工作， 可運用導航王規劃最快路徑抵達目的地，精心推出「 申辦導航王TM版嚴選方案，再抽千元7- 11商品卡與外送美食購物金100元」優惠。暑假抗疫娛樂， 首選中華電信最安心。

為滿足客戶於防疫期間玩手遊、訂閱影音或購買貼圖的需求， 中華電信行動帳單代收服務針對熱門手機雙平台包裝多項優惠。 於App Store消費，新客戶獨享最高100元折抵金， 老客戶享最高10%回饋，總值20萬元Hami Point點數大方送(即日起至8月底)；另於Google Play首次消費送《二之國：交錯世界》虛寶， 並享2GB行動上網量和50元回饋金(即日起至7月底)。

對於習慣橫跨手機、桌機暢玩各類遊戲的客戶， 使用中華支付行動帳單付款儲值MyCard點數滿500點最高可 抽3,000點回饋！ 另提供提供首次開通服務購買MyCard點數新客戶， 不限金額消費送MyCard LINE指定卡60元。此外，申辦導航王TM版嚴選方案， 除享前兩個月月租19元體驗價，有機會再抽千元7- 11商品卡與外送美食購物金100元， 中華電信貼心包裝防疫嚴選加值服務優惠， 提供客戶於防疫期間多樣、便利的選擇。