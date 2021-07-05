《富邦ART APP》全新改版上線！ 藝文行事曆陪您度過每一天

《富邦ART APP》集結孟耿如(左上)、林俊彬(右上)、林建榮(左下)、曾雍甯(右下)等12位國內外藝術家作品，推出藝文行事曆。(照片由... 《富邦ART APP》集結孟耿如(左上)、林俊彬(右上)、林建榮(左下)、曾雍甯(右下)等12位國內外藝術家作品，推出藝文行事曆。(照片由富邦金控提供)

面對數位科技持續不斷的快速發展， 富邦藝術基金會結合科技與藝術，繼2020年推出《富邦ART APP》，設計多款饒富趣味的藝術拍照圖框與個人化動態賀卡， 近期則推動《富邦ART APP》全新改版上線，重新推出「藝文行事曆Art Calendar」以呼應富邦60周年時間價值的精神。 此次不但將藝文內容、藝術作品與活動資訊融入於個人化日曆當中， 也在整合全球最新藝文活動資訊的同時，更打造文化知識充電站， 每日分享藝文大師語錄和全球藝文產業脈動， 將美學以最容易親近的方式介入生活，讓藝術陪伴度過每一天！

以藝術生活為己任，以生活藝術為實踐，富邦藝術基金會自1997 年成立以來，秉持著一切就從「分享」開始的初衷， 透過藝術家創作、藝文展覽、富邦講堂開辦、藝術商品開發、 視覺設計等方式，穿梭時空超越語言文化，提供互動的平台， 進而實現將藝術生活化、生活藝術化的使命。延續此願景， 富邦藝術基金會在數位科技的時代，也積極藉由數位的環境， 推動生活美學的理念。

此次全新《富邦ART APP》集結張麗真、曾雍甯、林俊彬、孟耿如、張騰遠、吳芊頤、 溫孟瑜、林玉婷、林建榮、黃美惠、Debbie Smyth、蘇孟鴻、蘇孟鴻，共十二位國內外藝術家作品， 置入於十二個月份當中， 讓用戶每個月都能跟著藝術作品感受不同的節氣脈動。 不只是行事曆，《富邦ART APP》也網羅全球展覽、藝博會、藝文活動、 產業大事件活動資訊，企圖打造全球藝文活動資訊平台， 讓用戶得以安排個人藝文行程，並掌握全球脈動。此外，《富邦AR T APP》更設計每日推薦大師名言，讓用戶跟著藝術家、哲學家、 建築師、設計師、音樂家金句學習與自我提升，天天與大師相伴， 從日常增加對於美感生活的感知， 更可紀錄藝文觀點或日常生活中的細微發現，讓生活增添想像。

完成《富邦ART APP》會員註冊拿好禮！即日起，前100名下載《富邦ART APP》並完成註冊的會員，即可獲得「 限量富邦講堂大師觀點手感筆記本」乙本，還有機會獲得「MoMA 美術館 永恆星系極簡萬年曆」！讓藝術成為日常生活的養分， 將美學以最容易親近的方式介入生活，滋養每一天。

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《富邦ART APP》整合藝術月曆、全球藝文活動、每日大師名言、個人小便籤功能，讓藝術陪伴每一天。(照片由富邦金控提供)