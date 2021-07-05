好評「台灣迪士尼」！紙風車舞台劇《雨馬》24萬人線上收看　戲迷遠從韓國、加州簽到

台灣紙風車劇團客語舞台劇《雨馬》線上放映吸引24萬人次觀看，將於6日晚間下架。（圖/紙風車劇團） 台灣紙風車劇團客語舞台劇《雨馬》線上放映吸引24萬人次觀看，將於6日晚間下架。（圖/紙風車劇團）

（台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導）台灣紙風車劇團客語舞台劇《雨馬》線上放映吸引24萬人次觀看，將於6日晚間下架。

紙風車劇團2021年全新創作的大型舞台劇《雨馬》已於7月3日晚上七點線上首播，首映當日吸引近3萬人同時在線觀賞，截至4日晚上七點，累積觀看次數已超過24萬人次，影片將於線上保留至7月6日晚上7點，開放民眾免費收看。

《雨馬》故事圍繞在原本和平共處在歡猴島上的猴族與花族，為了解決猴痘疫情和乾旱，竟然要花族的滿妹做為獻祭，哥哥樟樹頭和猴族王子YOHO想盡辦法解救滿妹，在逃脫過程中，三人意外地發現被隱瞞的歷史和猴痘的解藥餘甘子，展開一段解救歡猴島的冒險。

《雨馬》以國客語交錯演出，全程加上中文字幕，首播後獲大批觀眾好評，不僅獲封為「台灣迪士尼」，也有觀眾期待「現場看一定很壯觀」，更有遠在韓國和加州觀眾們，在首映前即留言「我在韓國來簽到」、「加州朋友已經在線上等候觀看」，線上播出將於6日晚間7點下架，紙風車劇團呼籲還有一天觀賞時間，敬請把握機會，看完後請填寫問券。

本周六(10日)紙風車線上陪伴計畫將由《順風耳的新香爐》接棒，該劇為劇團2015年大戲，改編自知名文學家李潼的同名作品，故事描繪媽祖左右護法之一順風耳，為了能在廟裡有專屬香爐，下凡追求自己願望的歷程。

《順風耳的新香爐》將於7月10日週六晚間7點首播，上架72小時，線上觀看平台至紙風車劇團FB和YouTube頻道。