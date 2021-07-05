首例AI戰爭？以色列無人機蜂群攻加薩

（台灣英文新聞／政治組 綜合外電報導）外媒報導，以色列國防軍（IDF）今年5月中空襲加薩走廊時，運用無人機蜂群來定位、辨識並攻擊哈瑪斯（Hamas）武裝分子。該媒體表示這是全球首例無人機蜂群參與實戰，也是首場「人工智慧（AI）戰爭」。

根據英國「新科學家」（New Scientist）雜誌報導， 以色列軍方使用「鐵穹」（Iron Dome）防禦系統發射飛彈，有效攔截哈瑪斯（Hamas）火箭，經濟學人更引述參與系統開發的工程師跟以色列軍方表示，不斷改善的演算法使得鐵穹能大量攔截火箭，攔截率高達90-95%。

以色列國防軍更指出，人工智慧（AI）在過去兩年來，被大量運用於尋找哈瑪斯據點，以及摧毀火箭發射地點。由於AI技術分析資訊的速度遠超於人類，能將戰爭時間大幅縮短。

據IFLS報導，以軍成立情報單位「8200部隊」，專司解密代碼與訊號情報。據悉，該單位已成功開發多個演算法，以地理、人類與訊號情報鎖定打擊目標，再由指揮部下達攻擊命令。

「新科學家」還引述聯合國裁軍研究所的霍蘭德（Arthur Holland），「有朝一日，大規模的靈活智慧蜂群將能夠於戰爭中發揮顛覆性作用，（以色列的）在上述案例所使用的系統可能遠不及此，但他們在自主武器和戰爭中機器對機器合作的發展上鐵定已經再上一層樓。」

然而無人機用於戰爭，以巴衝突並非首例。IFLS報導引述一份2020年聯合國的報告指出，該年3月利比亞內戰中，利比亞民選政府軍對伊斯蘭政府軍使用無人機，並且該無人機可以在「無需操作者和彈藥之間聯通數據的情況下攻擊目標，實際上真正 具有了『開火、忘記和找到』能力」，換句話說，可以在沒有人為下令的情境下，自動判斷發動攻擊，該報導宣稱，這完全有可能是「史上第一個由演算法操縱來殺害人類的無人機。」