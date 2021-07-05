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台灣電影入圍坎城影展　黃心健、高逸軍角逐最佳VR故事大獎

65部電影參加「線上台灣館」

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/05 15:38
台灣多部作品入圍坎城電影市場展(圖/文策院)

台灣多部作品入圍坎城電影市場展(圖/文策院)

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣多部影視作品入圍坎城電影市場展。

今年台灣參加於 7 月 6 日至 15 日舉辦的坎城電影市場展，其中，黃心健《輪迴》上集（SAMSARA EP.1）與高逸軍的《落難神像》 (The Abandoned Deity）入圍XR 單元「VeeR Future Award」獎項，共有 16 件作品角逐最佳VR故事（Best VR Story）及最佳VR互動體驗（Best VR Interactive Experience ）。

此外，台灣前景娛樂與法國、比利時、奧地利聯合出品之《尋找》（MONEYBOYS）入圍本屆「一種注目」單元（Un Certain Regard）；吳璠的《 XiXi 》入選坎城紀錄片單元（Cannes Docs）之子單元「DOCS-IN-PROGRESS」，將與其他入圍之創投企劃案共同角逐優秀獎，其中包括有 10,000 歐元獎金的「Docs-in-Progress Award」。

《大師狂想曲：蔡明亮》將於「XR3 線上展覽活動」放映，其為坎城影展市場展 XR 單元與新影像藝術節（NewImages Festival）、翠貝卡電影節（Tribeca Film Festival）等影展合作，在超現實博物館（MOR）的 VR 沉浸式線上展演空間舉辦。

文策院在本屆以「線上台灣館」參展，總計有 30 家電影業者，共 65 部作品參與線上市場展會，包含討論性別認同議題的《生而為人》、懸疑驚悚片《詭祭》（原題：狂歡時刻）、台灣原住民文化《聽見歌再唱》等。

文策院院長李明哲表示，受肺炎疫情影響，全球消費者接觸影視作品的方式正快速地轉變，在國際三大沉浸式影展攜手合作下，於線上展出沉浸式內容作品，顯見國際間對沉浸式內容發展以及全球市場的重視。
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黃心健
蔡明亮
電影
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