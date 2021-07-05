臺北動物園：大貓熊圓仔將滿8歲 7/6線上許願

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺北市立動物園配合防疫暫停對外開放期間，繼6月底慶祝完大貓熊「圓寶」滿一周歲後，明(6)日將歡度姊姊「圓仔」8歲生日，保育員和往年一樣，為她精心設計獨一無二的蛋糕，還為她量身打造了6個生日願望，無法到場祝福的民眾可透過臉書等平臺進行線上直播。

臺北動物園表示，大貓熊「圓仔」即將滿8歲囉！每年「圓仔」的生日，保育員都會精心設計獨一無二的蛋糕，今年的設計理念是以生活情境為主軸，用冰塊製成的基底上，再以甘蔗搭設一個迷你的雙層棲架、用窩窩頭捏出一個小水池、取地瓜削出一個個小巧可愛的木椿、周圍用奇異果和葡萄穿插點綴，呈現大貓熊「圓仔」的日常生活起居，再搭配上用鳳梨和紅蘿蔔雕刻的數字「8」及無數的小愛心，象徵8歲生日的喜悅及粉絲們滿滿的祝福。

▲大貓熊圓仔的生日蛋糕設計圖。(照片由Taipei Zoo提供)

大貓熊「圓仔」自從2015年1月展開獨立生活後，每年都在大批媒體和粉絲的陪伴中度過生日，今年受到疫情影響，為避免群聚，生日派對改以線上直播的方式舉辦，並在她生日當天，動物園除了送上美味可口的生日蛋糕之外，保育員還特別為「圓仔」量身打造了6個生日願望，分別有「低碳護生態」、「好眠睡到醒」、「牙齒保到老」、「腸胃順舒暢」、「環保健康食」及「找到好伴侶」等，就讓我們拭目以待，猜猜看哪個願望是「圓仔」最迫切想要達成的呢？

大貓熊圓仔背對鏡頭。(照片由Taipei Zoo提供)