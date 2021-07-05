餐飲受創速食店逆勢成長 經濟部：有望止跌回升

餐飲業營收受疫情與「內用禁令」衝擊，速食店因外帶型態逆勢成長。（圖／中央社） 餐飲業營收受疫情與「內用禁令」衝擊，速食店因外帶型態逆勢成長。（圖／中央社）

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）近日本土疫情似有緩解，餐飲「微解封」呼聲高！經濟部今（5）日發佈數據報告表示，餐飲業受嚴重衝擊，然商家推出外送、宅配服務挽救營收，政府也擴大疫苗接種控制疫情，餐飲業有望起死回生。

據經濟部統計，因應本土疫情，台灣於5月24日宣布全台餐飲禁止內用，重創餐飲業。5月份餐飲業營業額降為502億元，月減23.7%，年減19.1%，較之去(2020)年啟動邊境管制措施影響更加劇烈。

數據顯示，餐飲業各細業營運皆受疫情影響甚鉅：最大宗的餐館業營業額425億元，年減18.6%，其中又以日常聚餐型餐館如王品、鼎泰豐、鬍鬚張等，年減30.8%，受創程度最深；然而，麥當勞、肯德基等速食店則因外帶以及相關優惠，逆勢成長5.4%。

飲料店營業額則降為58億元，年減21.4%。外燴及團膳承包業因空廚及學校團膳營收受衝擊，致營業額驟降為19億元，年減24.1%。

經濟部表示，業者提供外送或宅配比例提升，減緩疫情衝擊。統計處指出，提供外送或宅配服務之家數占比由去年4月之57%提高至今年5月之64.8%，其中飲料店業提升幅度最高，由57.5%提高至69.2%。數據顯示，提供外送或宅配服務之業者，營業額減幅明顯低於無外送或宅配服務者。

（圖／經濟部統計處 提供）

經濟部指出，疫情也影響內需產業，住宿及餐飲業之無薪假人數升高：今年4月餐飲業受僱員工人數約40萬8,689人，較去年同月成長6.3%。然因疫情爆發，截至6月底止，住宿及餐飲業實施無薪假家數計有267家，無薪假人數為4,174人，占無薪假總人數30.63%，居各業之冠。

經濟部表示，國內餐飲業迅速導入外帶及外送服務減緩衝擊，加以政府加速擴大疫苗接種，預期在疫情有效控制並逐步降低管制措施下，餐飲業營業額可望止跌回升。