四大公投延期12月 在野黨共促「不在籍投票」制定法源

今（2021）年828公投延期至年底，朝野關注「不在籍投票」法源制定。（圖／中央社檔案圖片） 今（2021）年828公投延期至年底，朝野關注「不在籍投票」法源制定。（圖／中央社檔案圖片）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）因應疫情，中選會日前拍板828公投延期，國民黨、民眾黨與時代力量等在野黨均要求盡快為「不在籍投票」制定法源。

不在籍投票議題自2002第五屆立法院年起，歷屆皆有提案，去年5月「公民投票不在籍投票法」草案已由中選會送交立法院審議。

中央社報導，中選會版本中，不在籍投票初步規劃採申請制，有投票權人皆適用。選舉人自中選會發布受理申請全國性公投移轉投票公告日起至投票日前60日止，向戶籍地選委會提出申請於外縣市投票。投票方式採投票權人本人親自在投票日當日前往投票所投票。

本（10）屆立法院迄今，多位藍、綠立委分別提案修正選罷法及公投法，納入不在籍投票；而國民黨立委林為洲、溫玉霞更是提出「公民不在籍投票法草案」，均經立法院院會一讀，待委員會排審。

林為洲等人草案版本提出，由於不在籍投票制度尚未普及，應優先推動實體投票，包含移轉投票、特設投票所投票、提早投票等方式。申請時間為投票日起算前90天至投票日前60日之間，提出公民不在籍投票書面申請，以雙掛號郵寄送達戶籍所在地選委會。

溫玉霞則提案將秘密通訊投票納入，對象為境外國民中符合資格的選舉人或公民投票權人。申請時間為選舉公告日起7天內。申請人應檢附身分證正反面影本，申請書及相關證明文件，以雙掛號送達戶籍所在地的選委會。

中選會主委李進勇2日指出，公民投票不在籍投票法草案已送交行政院審查中，若審核通過中選會將根據立法院通過的內容與規範來執行。