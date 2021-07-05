〈財經主筆室〉勞工「假紓困、真炒股」？ 台股增添數百億買進動能

勞動部續辦低利勞工紓困貸款15日開辦，每人最高可貸 款新台幣10萬元。目前雖已超過原計的50萬個名額，勞 動部表示會向行政院爭取預算，... 勞動部續辦低利勞工紓困貸款15日開辦，每人最高可貸 款新台幣10萬元。目前雖已超過原計的50萬個名額，勞 動部表示會向行政院爭取預算，滿足勞工的需求。 中央社記者徐肇昌攝 110年6月18日 (來源 中央社)

最近PTT最熱門的話題就是10萬勞工紓困貸款，討論重點都與「 假紓困、真炒股」有關， 外界估計紓困金投入股市資金可能多達數百億元， 台股顯然成為這波紓困亂象的最大受惠者， 台股周線最近已連七紅了，受惠紓困貸款為台股增添動能， 讓市場資金更加充沛利多激勵下，台股七月多頭格局不變，指數上看 1萬8,000點之上似乎指日可待。

紓困貸款拿來炒股炒房，美國已做了「示範」？今年以來，標普50 0指數累計上漲了14%，道瓊斯指數攀升了13%， 今年上半年美國股市以兩位數的百分比漲幅做收， 經濟復甦推動利多當然是主因，但美散戶瘋炒股， 拿紓困支票拿來買股，讓進場籌碼大增應該也是重要因素之一。

美股是拜登紓困案的直接受惠者？據德意志銀行今年3月調查結果顯 示，美國民眾拿到紓困金後普遍有投資股票的打算， 調查顯示計畫將紓困金投入股市的平均比重高達37％，其中年輕人 加碼股市的意願最強，25歲到34歲的股民甚至準備將五成的紓困 金拿來買股。

根據美國媒體報導，美國自4月中旬紓困支票開始發放後， 消費行為的確出現驟變，民眾收到支票後花費較前週大增81%， 不少資金就是用於購買股票，若依拜登提出的紓困案， 直接發放紓困金規模達4,050億美元， 推估可能投入美股的資金上看1,500億美元，這可能是4月起美 股出現大漲原因之一。

勞動部二度釋出勞工紓困貸款10萬元紓困措施，勞工紓困貸款提供 10萬元上限貸款額度，可貸款3年、利率1.845%，由36家 承貸銀行辦理，根據勞動部的統計，截至6月19日共累積117萬 1160件申貸案件。而截至30日統計資料顯示，累積核貸件數達 71萬件，累積54.3萬件完成撥款，意即，至今已有54.3萬 人拿到撥款了。

這次勞工紓困貸款延續過去的10萬貸款政策，原本再提撥500億 元讓50萬勞工申請，去年申請過的人也可以再次申請， 但申請人數相當多，15日申請開放第2天，50萬個名額即申請爆 滿，行政院在24日院會後宣布，19日以前申請的117.1萬件 ，未來經銀行審核通過者均可獲貸。

去年推出勞工紓困貸款，違約率高達二成之多， 還有勞工失聯不知去向，導致本金追不回來而成為呆帳 ，因此今年銀行將謹慎審查， 特別對過去有還款不良紀錄者將嚴格把關，今年117.1萬件，有二成恐會出現退件，但估計仍會核貸案件仍會高達百萬件， 意即核貸金額仍會高達千億元左右，若依美國紓困金投入股市比重約 37%計算，今年勞工紓困貸款可能投入股市資金可能上看近400 億元，對台股買進動能助益的確不小。

很多銀行第一線的徵信初審人員就說， 看到很多人的資料明明就不缺錢，卻還要申請貸款， 擺明著就是借來炒股用的。有銀行高管就說，若夫妻2人皆屬於勞工 ，20萬元對一般家庭來說也很好用，而且幾乎是零借貸成本， 套利機會很多，就算短期被套，攤還期限長達3年，利率又只有1. 845%，「幾乎可說是穩賺不賠」。

但借錢當作股本來買賣股票，真的穩賺不賠嗎?有銀行業就指出， 去年辦理的勞工貸款，半年時間一到，有許多人已經繳不出來本息， 目前每天要花許多時間通知他們繳息， 這些大多出現信用問題的借戶，很多都是拿來炒股用的， 其實不只勞工紓困貸款如此， 青年創業貸款和企業紓困方案情況亦相同，約二成左右發生倒的倒、 展延的展延，所以政府紓困的美意，到底真正幫到多少人和企業？ 還是只是助長了「借錢炒股」的人？