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台灣北市中正區某國宅成感染熱區　里長造冊盼設篩檢站　柯文哲: 比照「虎林專案」模式做普篩

台北市長柯文哲4日下午在北市防疫因應記者會上指出，中正區本週確診數字上升，疫調後發現有熱區，所以將在下週比照「虎林專案」模式做社區普篩。

By 宇姸, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/05 10:00
圖/台北市政府

圖/台北市政府

更新時間: 2021-07-05 10:00

首次發稿: 2021-07-05 09:41

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市中正區忠勤里長方荷生昨(4日) 說，里內某國宅已累積10幾例確診，正協助居民造冊，盼市府能來設置篩檢站。市府證實，該國宅確實有一波感染，更多細節將在適當時機對外宣布。

台灣北市中正區某國宅成感染熱區　里長造冊盼設篩檢站　柯文哲: 比照「虎林專案」模式做普篩

台灣北市中正區某國宅成感染熱區　里長造冊盼設篩檢站　柯文哲: 比照「虎林專案」模式做普篩台北市中正區某國宅社區管理委員會昨天 (7/3) 張貼公告指出，鑑於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，社區內已有多人確診，並有增加趨勢，已列為熱區，為解除隱患，將於社區中庭辦理篩檢，請住戶7月5日至7日踴躍報名。

方荷生今天表示，該國宅從5月中至今已有10幾例確診，他已針對住民進行篩檢意願調查並造冊，並向市府提議在社區中庭設置篩檢站。

方荷生說，篩檢的確切時間、地點及範圍都還沒確定，且沒有強制性，可能會有人不願意快篩，但若700多戶裡能有500戶出來篩檢還是會比較安心，希望鄰居互相影響、彼此鼓勵篩檢。

台北市政府證實，該國宅周遭的確有出現一波感染，但詳細確診人數及感染源仍在疫調，會在適當時機對外宣布更多細節。

台北市長柯文哲4日下午在北市防疫因應記者會上指出，中正區本週確診數字上升，疫調後發現有熱區，所以將在下週比照「虎林專案」模式(如下圖) 做社區普篩。

台灣北市中正區某國宅成感染熱區　里長造冊盼設篩檢站

台灣北市中正區某國宅成感染熱區　里長造冊盼設篩檢站　柯文哲: 比照「虎林專案」模式做普篩
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