「一通特別的電話」暖哭台灣網友！視障公益APP「Be My Eyes」引熱議

網友分享使用「Be My Eyes」的經驗。（圖/截自臉書） 網友分享使用「Be My Eyes」的經驗。（圖/截自臉書）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）台北一名網友貼文表示自己日前接到一通「特別的電話」，原來是他透過公益 APP「Be My Eyes」遠端幫助視障朋友，過程溫馨感人引發大量網友分享。

台北一名男網友於 Facebook 發文，表示他已下載視障公益 APP「Be My Eyes」半年多，3日第一次接到電話，他便透過視訊為電話另一端的視障朋友提供協助，如同遠距志工。

在貼文中，網友表示求助的視障朋友想請人幫忙確認牆上的日曆停在幾月幾號，透過手機鏡頭，網友告知對方日期還停在昨天，因此他動手撕下日曆後，祝福該網友疫情期間平安，並圓滿地結束通話。

根據關鍵評論網指出，「Be My Eyes」最早於 2015 年上線，是一款來自丹麥的公益 APP。它的功能是讓視障朋友透過手機向世界各地的志工取得幫助。

當視障者有需要時，只要透過APP找到可配對的志工，直接與對方進行聯絡即可。在「Be My Eyes」中，有視障朋友讓志工協助他們顏色配對、檢查燈光是否亮起，甚至準備晚餐等工作。

這款 APP 目前已涵蓋 150 多個國家和 180 多種語言，平台上擁有超過 450 萬名志工，協助超過 30 萬名盲人、低視能使用者，支援 Android、iOS 雙平台，並且是完全免費的。