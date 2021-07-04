「烟花」颱風最快明生成！熱帶性低氣壓蠢蠢欲動　5日起花東恆春半島防大雨

氣象局7/4表示，菲律賓東方海面有熱帶低壓形成，未來不排除有機會升格成今年第6號颱風「烟花」 。(圖／中央氣象局提供) 氣象局7/4表示，菲律賓東方海面有熱帶低壓形成，未來不排除有機會升格成今年第6號颱風「烟花」 。(圖／中央氣象局提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）氣象局今（4）日表示，菲律賓東方海面有熱帶低壓形成，未來不排除有機會升格成輕度颱風，受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，周一、周二（5、6日）東南部及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東北部、東部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨。

中央氣象局今天表示，今天上午8時在菲律賓東方海面新形成一個熱帶性低氣壓，正以西北方向快速朝巴士海峽、台灣海峽南部前進，未來有發展為輕度颱風的趨勢，由於通過巴士海峽時距離台灣不遠，須留意這個熱帶性低氣壓的最新動態

根據氣象局資料顯示，該熱帶性低氣壓上午8時的中心位置在北緯13.2度，東經132.0度，以每小時36公里速度，向西北進行。中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

中央社引述氣象局預報員劉宇其說法，熱帶性低氣壓未來還有逐漸加強的趨勢，不排除有可能會變成一個輕度颱風，今年第6號颱風「烟花」；但還是有些變數存在，會持續密切觀察。

劉宇其提到，明天晚上一直到6日是這個熱帶性低氣壓最靠近台灣的時候 ，按目前路徑預測會通過巴士海峽，預期花蓮、台東以及恆春半島明天開始有短暫陣雨出現，這段期間包括東北部地區、南部山區，也會有局部短暫陣雨出現。

預估熱帶性低氣壓7日之後會逐漸遠離。隨後太平洋高壓逐漸增強，各地的天氣會回復到比較穩定、晴朗炎熱的狀態；不過，預估7日之後台東、恆春半島會有些短暫陣雨的現象。