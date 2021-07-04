理想大地的渡假 “獨層、獨棟、獨島”　獨立島區的VIP空間

疫情 改變了生活模式，建立了人與人間的新距離，此刻熟悉的城市已不在，彼此相見卻只能望穿屏幕。 理想大地為您尋找第二個家，一處可以安心自由呼吸的家！ 理想大地「這個家」擁有提升心靈的環境是疫情後最好的自我療癒空間，擁有花蓮潔淨的空氣和水加上理想的萬坪森林公園，能啟動天地和人的相對應協調靈性自癒力！

理想大地的渡假 獨立島區的VIP空間

理想大地獨棟別墅 推出【獨層、獨棟、獨島】的安心住宿模式，住宿區域分屬在三個島區，每一個島區都有獨棟的別墅住宿區, 以綠飯店的概念兼顧環保與生態，萬坪綠野與運河環抱22棟低樓層景觀別墅，每間房皆具備迎山面河的視野，漫遊園區16座橋樑與島嶼，處處是截然不同的異國渡假感受。

住客都能在分別的島區上有獨棟的ㄧ到三層樓的獨立出入讓防疫分流有保障，讓您和家人無顧慮的輕鬆旅遊。 理想大地即日起推出「舒心漫遊」住房專案一泊二食，免費招待一位兒童入住，預訂此専案，房間內提供綠的MINI吧 、加贈獨門西班牙理想蜂巢糕，兌換Haggen-Dazs迷你杯組，輕鬆享用甜蜜好滋味！

餐飲高規格管控 嚴選在地食材

飯店主厨製作的星級料理，嚴選在地健康食材, 採取最高規格食物管控。防疫期間, 主厨每天一早就忙著為入住的旅客凖備豐盛的早、午、晚餐料理, 特地採用在地食材，餐食採用專人送到客房服務, 讓客人安心吃、住並得以享受到放鬆的輕旅行。

主廚私房超人氣料理

除了星級飯店料理外，主廚私房超人氣料理【理想XO 醬】(原味+辣味)、【黃金泡菜/梅汁苦瓜】雙拼禮盒等為您的防疫生活點綴可口的小確幸，讓一家人吃的健康美味又開心！更多資訊請見官網、Facebook搜尋「花蓮理想大地渡假飯店」粉絲專頁，或電洽02-2658-8181、03-86-56789