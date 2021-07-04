7月1日起艾美、艾麗聯手打造 外帶百匯、夏日海鮮季 宅在家也能大啖自助餐

外帶需求增加，為擴大營業模式，台北寒舍艾美酒店將探索廚房華麗升級，攜手寒舍艾麗酒店共同打造「美麗廚房」，於7月1日起盛大開幕，120坪寬敞空間搭配管控人數限制，讓人安心購物。

規劃十大區域包含日式、義式、粵式、燒烤、沙拉與甜點…等，經典菜色「爐烤美國牛排」與「戰斧牛排」、夏日推薦「炭烤綜合海鮮」與「鮮蝦凱撒沙拉」，超過百款的美味可單獨販售外，亦推出豪華自由配每人1,299元或憑期限內的探索廚房平日午晚餐紙本餐券，約35款指定商品內含牛排與龍蝦…等，可任選6款。營業時間每日上午11點至晚上7點，詳情請洽02-6622-8018。

美麗廚房 夏日海鮮挑動幸福味蕾

「美麗廚房」開賣期間主打盛夏海鮮，完美詮釋海洋的鮮甜滋味！滋滋作響的爐烤區，焦香四溢令人垂涎三尺，特別推薦「炭烤綜合海鮮」每份280元，包含秋刀魚、大蝦與小卷、「炭烤季節時蔬」每份180元，包含山藥、秋葵、香菇與番茄…等。偽出國料理「什錦海鮮細扁麵」享半價優惠每盒280元，每人限購一份，以義大利西北部「利古里亞大區」的代表性麵食細扁麵，其麵體厚實適合搭配吸收醬汁，佐搭多種海鮮與香蒜、白酒及櫻桃番茄拌炒，最後撒上巴西利一同享用，感受濃郁的大海鹹香鮮味。「焗烤龍蝦明太子義大利麵」每份499元，新鮮龍蝦以炒蘑菇加上起司搭配白醬一同焗烤，再加入奶油乳酪與明太子醬拌炒細扁麵，精華充分沾附在彈牙的麵條之上。

清涼開胃的美食也是夏季最受歡迎的佳餚，繽紛的「綜合散壽司」每份180元，絢麗色彩完美勾起無限食慾，嚴選新鮮的海膽、鮪魚、鮭魚、玉子與鮭魚卵，讓消費者在家大啖澎湃鮮味。「泰式酸辣拌海鮮」每份220元，以小番茄、木瓜絲、洋蔥絲、鮮蝦、透抽及淡菜…等美味，再融合泰式酸辣醬汁，酸甜風味讓人感受南洋風情。「鮮蝦凱撒沙拉」每份280元，甜美的鮮蝦，搭配清爽鮮脆的美國蘿蔓心，爽脆冰涼口感，絕對是輕食族的最愛。

繽紛佳餚自由配 宅在家大啖豪華自助餐與細品優雅下午茶

內用禁令已超過一個月的時間，賓客想念豐盛多樣的料理以及自助餐吃到飽的美味，特別推出豪華自由配每人1,299元，約35款的指定商品，包含頂級牛排、經典牛肉麵與夢幻甜點，售價自150元至499元，消費者可任選其中的6款，一次打包通通帶回家！憑期限內的探索廚房紙本餐券，平日午、晚餐餐劵可兌換6款指定商品、假日午、晚餐餐劵可兌換7款指定商品。

從頂級牛排到法式甜品，琳琅滿目的指定商品，滿足消費者的味蕾！饕客必吃的「爐烤美國牛排」每份390元，嚴選Choice等級的美國牛排，以5至6分的熟度，佐以芥末醬與肉汁增添多元風味。「探索廚房牛肉麵」每份280元，主廚特別將烹飪方式稍作改良，減少醬油用量，並選用軟嫩的牛腩搭配帶有嚼勁的牛筋，銷魂美味為寒舍集團之經典料理。「麻辣燙牛五花」每份250元，以超過十種的中藥材與辛香料一同熬煮成獨門湯頭，成就溫和不嗆辣，香麻均勻的美味底蘊，再加上軟嫩入味的鴨血豆腐與富含均勻油脂的牛五花，麻辣香味縈繞舌尖。「法式薄餅」每份220元，主廚發揮創意將法式薄餅換裝為煎餅捲，濕潤而綿密的卡士達醬與北海道鮮奶油在口中化開，幸福滋味躍上舌尖，簡單淋上巧克力醬與莓果醬，輕鬆體驗法式優雅的下午茶。

同時，主廚特別推出「絢麗甜點盒」，提供6款可口精緻小蛋糕，任選3款每盒只要220元，精選美味包含：「起司蛋糕佐巧克力餅」以香濃的重乳酪蛋糕搭配底層的巧克力酥餅，上方點綴OREO餅乾增添口感變化。「歐培拉」是流傳百年的法式傳統甜點，又稱為歌劇院蛋糕，以咖啡、巧克力與杏仁蛋糕層層堆疊，最後點綴食用金箔增添華麗視覺。「榛果巧克力蛋糕」以榛果醬融合巧克力蛋糕，再搭配巧克力片，甜蜜滋味療癒身心！「草莓香緹泡芙」香酥的泡芙蘊含鮮甜的莓果餡與白巧克力鮮奶油，讓人忍不住食指大動。「栗子蒙布朗」香甜軟綿的栗子泥融合鮮奶油，綿密的口感中還可吃到完整的栗子顆粒，令人回味無窮。「芒果卡士達塔」新鮮芒果搭配香濃的卡士達醬，每一口都能吃得到當令水果的清甜。

假日high翻 無肉不歡搭配微醺調酒 人氣首推戰斧牛排

在家拚防疫，宅起來也能大嗑牛排大餐。LA FARFALLA義式餐廳不可錯過的「炙烤美國精選戰斧牛排50盎司」外帶四人餐3,299元(原價5,839元)，同步於美麗廚房可預訂購買。主廚以美國精選等級帶骨戰斧牛排，依循傳統佛羅倫斯牛排調味方式，以頂級初榨橄欖油、迷迭香、百里香與大蒜醃漬後，於烤檯直火烙烤內外均勻導熱，展現牛肉脂香柔嫩的多元風味，外層表面烤至金黃酥脆，內層仍完美保留粉紅色的鮮嫩肉質，咬下口中充滿豐厚香甜的肉汁，另外，加贈四人份西式例湯及佐餐酸裸麥麵包，即刻與家人共饗義式熱情美味的佳餚。

另有，「精燉牛頰肉拿坡里牛豬肉醬斜管麵」每份280元，特選澳洲和牛牛頰先煎上色並鎖住肉汁，以迷迭香、月桂葉、紅酒及多樣蔬菜搭配豬高湯一同低溫烹煮10小時至筋肉軟嫩，採用易吸附醬汁的斜管麵，並以豬與牛後臀肉與番茄熬煮濃郁醬汁，麵體中間空隙融合肉醬，完美呈現道地拿坡里風味。烤美國牛肉三明治每份180元，以初榨橄欖油調味炭烤後的牛肉，粉色柔嫩的美味，搭配開胃的芥末籽沾醬、生菜、雞蛋沙拉等配菜，清爽不膩口。

寒舍艾麗酒店延續在THE TERRACE大廳酒吧所推出的「艾麗醉飲」調酒活動，於美麗廚房推出居家暢飲組每組600元，精選三款人氣調酒，以蘭姆酒為基底，入口滿滿荔枝風味的「妃子笑」。以及，酸中帶甜，葡萄香氣十足，猶如戀愛滋味的「美酒夜光杯」。

最後，以烈酒龍舌蘭為基酒加入楊桃、芒果及柳橙等多樣水果，用果香勾勒美好夏季回憶的「仲夏」。三包密封的創意居家暢飲組，外帶宅家呼朋引伴一起線上開派對！另外，亦有三款經典歡暢包每款250元，居家防疫調酒即飲包，即開即喝，便利又快速，包含沁爽層次豐富的「長島冰茶」，酒感強烈後勁十足的「環遊世界」及蘭姆酒愛好者不容錯過的「邁泰」，輕鬆探索飲酒樂趣。不論是個人獨享的微醺滋味，或是宅家線上派對小酌約會，隨時即可舉杯，享受放鬆愜意的迷人時光！