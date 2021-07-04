墨西哥灣驚見「火海」 疑因海底天然氣管外洩釀災

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）墨西哥灣2日發生一起「海上大火」，墨西哥石油公司（Pemex）表示，該公司於墨西哥灣的海底天然氣管道發生外洩，疑似引發火災，火勢延燒五小時，規模之大立刻引起網路瘋傳。

根據《路透社》，在坎佩切州（Campeche）卡門城（Carmen City）外海、鄰近墨西哥石油公司的一座鑽油平台，在當地時間2日早上5時15分左右，疑因海底天然氣管道發生外洩，引發大範圍火災，火勢不斷從火焰中心向外延燒，一直到10時30分才完全撲滅，延燒長達五小時多。

Pemex公司表示，詳細的起火原因不明，將就事故原因展開調查。此事件中並無人傷亡，相關計畫也未受影響，不過公司已關閉直徑12英寸的管道閥門。

墨西哥安全、能源和環境署（ASEA）署長卡里薩雷斯（Angel Carrizales）在推特發文稱，這起事故「未造成任何外洩」，然而《路透社》的報導指出，該墨西哥石油公司曾造成多起重大事故，可謂前科累累。

由於這場大火實在太過驚人，引發世界各地大量網友轉發，並形容該災難現場為「地獄之門」（the portal to Hell）。

（截圖自 Manuel Lopez San Martin Twitter畫面）