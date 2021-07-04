台北虎林街周邊13戶30例確診　4日啟動專案篩檢3千多人　意外引發基層抱怨

台北市虎林街附近出現零星感染，4日將在永吉國小設篩檢站。(中央社檔案照) 台北市虎林街附近出現零星感染，4日將在永吉國小設篩檢站。(中央社檔案照)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理）台北市市府指出，虎林街附近出現零星感染，6月1日至今，虎林街周邊有13戶、30人確診，4日將在永吉國小設篩檢站，以專案解決。

柯文哲2日在北市防疫因應記者會曾提到，經精準疫調後，北市虎林街鄰近永春市場周邊攤販集中場有感染熱區，將派遣快篩隊前往篩檢。但此說法遭民進黨籍台北市議員許家蓓質疑，認為說法不精準。

對此，柯文哲3日指出，相關資料是透過大數據等方式進行調查，但精確說法，應該是虎林街周邊附近市場才對，後續仍會依大數據等資料與里長合作防疫。

柯文哲表示，從大數據等資料來看，虎林街附近有零星感染案例，好像會有潛藏感染源，因此規劃4日上午8時至晚上8時，將在永吉國小設篩檢專案，已連繫當地里長及虎林街市場自治會進行篩檢，約幾千人需要篩檢。

沒想到政策一下就引發基層怒批是半調子、倉促上路，因該專案篩檢每個里限額400人，但當地8個里及2市場就有3300人須篩檢，採檢數量明顯不夠，加上還要民眾要自己打電話至里辦公室報名造冊，沒報名者要明晚6時30分後現場排隊。

自由時報報導， 基層抱怨，北市府啟動「虎林專案」，至3日中午才通知里長、里幹事造冊，下午匆忙布置篩檢站，怒批每次都「搞突襲」，造成基層不便、民眾恐慌，而且直接通知里民到現場排隊等候，難道不會形成另一種群聚風險？

對此，北市府發言人陳智菡也緊急回應，統一由各里長及市場自治會造冊，但因每日篩檢量能有限，評估整體預約狀況踴躍，篩檢將延長1至2日，做完為止；不周之處將再檢討改進。

台北市政府指出，虎林街及周邊市場的疫情狀況，6月1日至今，含鄰近巷弄有13戶、共30人確診。

其中8戶為家庭群聚，有3戶全家確診數達4人，目前有7戶、14人隔離中，16人解隔離；扣除同住家人，其餘接觸者總計匡列144人。