內戰無情百姓苦 衣索比亞40萬人陷饑荒

衣索比亞內戰持續8個月，衝突熱點的泰格瑞省有40萬人遭受飢荒，170萬人流離失所。(圖／路透社） 衣索比亞內戰持續8個月，衝突熱點的泰格瑞省有40萬人遭受飢荒，170萬人流離失所。(圖／路透社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）聯合國官員2日於聯合國安理會上表示，衣索比亞８個月來內戰頻仍，衝突熱點的泰格瑞省不僅性暴力頻傳，更有超過40萬人「跨進饑荒門檻」，呼籲緊急採取人道行動，援助飽受摧殘的數百萬人。

法新社報導，衣索比亞政府軍和泰格瑞省（Tigray ）前執政黨「泰格瑞人民解放陣線」（Tigray People's Liberation Front, TPLF）上月再度交火，在叛軍奪回泰格瑞省首府馬凱勒（Mekelle）並稱取得該省大部分區域控制後，政府軍宣布「單方停火」，撤離該地。

路透社則引述駐索比亞外交官與分析人士說法，指稱政府軍此一戲劇化挫折，為殘酷的內戰揭開新的篇章，但絕對不是終章。

聯合國報導，衣索比亞內戰延燒8個月，聯合國安全理事會於2日首度就此舉行公開會議，戰火已造成數千人喪命，數十萬人身處饑荒困境，逾1200起嚴重性暴力和基于性别的暴力事件，而這僅是實際狀況的冰山一角。

負責政治事務的副秘書長迪卡洛（Rosemary DiCarlo）指出，約170萬人因內戰而流離失所，6萬名難民跨越邊境，湧入鄰國蘇丹。

聯合國人道事務官員拉傑辛漢（Ramesh Rajasingham）於會議中指出，「預估已有超過40萬人跨進饑荒門檻，另有180萬人在饑荒邊緣，」而實際狀況可能更嚴峻，「多達3萬3000名兒童嚴重營養不良。」

拉傑辛漢呼籲安理會刻不容緩的提供援助，以及即時、安全的人的準入。「這些（在泰格瑞省）人的生命，取決於我們向他們提供食物、藥品、營養補充品和其他人道援助的能力。」他補充道，「我們現在就得送到他們手上，不能再拖到下週，就是現在。」

本週，衣索比亞政府軍摧毀泰格瑞省兩座聯外獲援的關鍵橋梁，外界譴責當局試圖阻止人道救援進入該地。