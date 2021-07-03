蘋果、英特爾搶訂3奈米晶片 台積電傳明年量產

（台灣英文新聞／財經組 綜合外媒報導）日媒2日披露，台積電的次世代3奈米製程晶片將由蘋果與英特爾率先採用，該晶片預定明年下半年開始量產。

日經亞洲報導，目前蘋果與英特爾現都使用台積電的3奈米製程技術測試自家晶片設計，台積電預計2022年下半年就會開始投入該技術的晶片量產。

台積電稱，3奈米技術的運算效能相較5奈米可提升10%至15%，耗電量也將降低25%至30%。

報導引述消息人士指出，蘋果iPad有望成為首款採用該技術的產品。但預計明年上市的新iPhone，則因生產排程之故，採用4奈米晶片。

美國最大晶片製造商英特爾目前與台積電合作至少兩項3奈米計畫，包括設計筆電與資料中心伺服器的中央處理器，從超微（AMD）和輝達（Nvidia）手中奪回市占率。對此，一位消息人士透露，「目前，英特爾計畫採用的3奈米製程晶片數量，超過蘋果iPad。」

英特爾與台積電聯手，並首度將核心產品外包製造，這是內部生產技術完全到位前的過渡期策略。英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）先前曾稱該公司與台積電是「競合關係」。

日經則分析，採用最新製程是商業競爭也是地緣政治的考量。美國、歐盟和日本皆以國安之名，爭先恐後地把晶片生產移入境內。華府更祭出520億美元的半導體投資計畫，意圖讓美國重返晶片製造的領先地位。

先前華盛頓表示，英特爾延遲推出7奈米製程有其安全風險。美國能源部也已將其超級電腦原來使用的英特爾晶片，改為非美國製造的台積電晶片。

英特爾也向日經亞洲證實，正與台積電合作開發2023 年產品陣容，但未說明會採用何種製程技術。台積電則拒絕就個別客戶計畫發表評論，蘋果也並未就此回應。