〈標題〉TIFA開啓台美經貿合作大門 台灣仍應審慎因應

第十一屆台美貿易暨投資架構協定(TIFA)於6月30日登場，美方代表態度與過去相比，大有改善，已不似過去居高臨下，只說不聽，這次願意傾聽我方意見，充分展現溝通善意，應值肯定。

當天八個小時的會談，坦白說，要想將複雜的台美貿易及投資問題，談出具體結論，恐怕陳義過高，不切實際。雙方只能就原則性問題，交換意見，然後再把會談建議，帶回去慢慢「研究」，距離達成具體協議，恐怕還遙遠得很。

從2017年開始，中斷達5年之久的TIFA，今年雙方初次見面，還有待建立合作默契。難怪華府智庫美國企業研究所中國專家史劍道(Derek Scissors)說的很直白：「這次TIFA會議沒發生什麼重要的事情，貿易代表署不願承諾任何事，貿易協定遙遙無期。」看來TIFA要想形成共識，還有待雙方共同努力。

美國這次願意復談，與台灣打開美豬、牛肉進口大門，有直接關聯，美方代表在會談中，直接表達高度讚許，並認為是台灣願意接軌國際規範的決心與努力，敲開了雙方會談的大門。當然，我國駐美代表蕭美琴及諸多美國國會議員幕後的努力，也是功不可沒。

美方這次主談代表是助理貿易代表麥卡廷(Terrence J.McCartin)，率領農業部、國務院等相關部門代表參與會談，我方由行政院經貿談判辦公室(OTN)副總談判代表楊珍妮率各部會代表與談。由於與會官員都非決策階層，所以只能將雙方意見彙整，帶回去研商討論，聽取決策長官及各相關部門的裁決，才能慢慢形成共識。

坦白說，類此國際經貿談判，從雙方見面交換意見，到達成共識，簽署協議，再到推動執行，曠日費時，甚至長達10年、8年，都不稀奇。在討論題綱時，雙方往往各有立場，也就是說都要爭取各自最大利益為目標，然後努力在會談中，異中求同，形成共識。

台美雙方這次訂定議題，各有戰略目標，可以理解，甚至連會後新聞稿都語帶玄機，各自表述，令人拍案叫絕。

台灣方面非常期待簽署雙邊貿易協定(BTA)，且三次呼籲透過雙邊合作，以援助、技術分享或授權代工方式，儘速取得新冠肺炎疫苗及藥品，未料美方代表對此議題似乎不具決定權，形成我方「呼籲」，美方釋出善意，願意「後續討論」，換成台灣官方語言，就是「帶回去研究」，會後新聞稿美方隻字未提。

由此可見，台灣期待TIFA對疫苗採購、技轉，或取得代工機會，在美方看來，不是首要議題，我方還需另外透過外交管道或其他方式協商，才有可能達到期望目標。欲透過經貿會談，取得共識，應該是緩不濟急，不宜期待過高。不要忘記，韓國三星生物製劑能夠取得莫得納疫苗代工權，是5月22日總統文在寅親赴美國訪問，與美國總統拜登達成共識，雙方才能簽署協議。協商層級之高，絕非貿易代表能夠置啄。

明白及此，台灣在未來再次與美方召開TIFA會議時，恐怕應對議題擬訂，再細細琢磨，考慮清楚戰略、戰術優先順序，免得耽誤時間，徒勞無工。倒是美豬、牛肉進口問題，由於8月公投在即，對台灣而言，只要能夠解決，並無多說必要，美方卻選擇公投前夕，與台灣舉行TIFA，又列入議案，會後新聞稿又多所著墨，強調要針對美豬、牛進入台灣市場障礙等問題，加強接觸。一提再提，可見其重視，且期待殷切，已溢於言表。

有趣的是，我方新聞稿對美豬、牛肉進口議題隻字不提，雙方各有立場，以及迫切解決難題，也就是各擁不同利益考量。這是全世界經貿、投資談判常態，不足為奇，因此在未來議題選定上，我方需要再多斟酌，如何在雙方共同利益上，多所著墨，避免形成各說各話尷尬場面。

這次TIFA會談，議題相當廣泛，包括拓展雙方農産品市場；簡化醫療器材審核文件程序；雙方尊重國際勞工組織(ILO)對勞工權利保護規定；追求環境永續發展；促進金融服務業應用新型科技，提供便捷服務；加強打擊數位盜版，保護智慧財產權。

值得注意的是台灣是糧食進口國，並沒有太多糧食可供出口，今年將拓展雙方農產品市場列入議題，應該是美方提議，然而，我方觸及糧食進口，首要考慮的是保護農民利益，以及提防美方欲打開基改食物輸台大門，兩者都將造成台灣極大衝擊，成為政府難以承擔之重，談判之前，政府宜審慎考慮因應之道。

台美雙方能夠開啓TIFA大門，已經不易，尤其美方態度與過去丕變，願意聆聽台灣意見，慢慢進入協商程序，好的開始，是成功的一半，國人期待台美經貿、投資關係，能夠日密切，奠定雙方更穩固的友誼及合作基礎。