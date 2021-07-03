AZ、莫德納打哪種？ 副作用5萬人統計報你知

指揮中心今（3）日公布AZ、莫德納疫苗接種副作用。（圖／Pexels) 指揮中心今（3）日公布AZ、莫德納疫苗接種副作用。（圖／Pexels)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）莫德納疫苗近日擴大施打對象，今（3）指揮中心公布莫德納疫苗仿單羅列之副作用，發言人莊人祥表示，未來接種皆會使用V-Watch回報系統追蹤，目前已有5萬多名AZ、莫德納接種者的追蹤資料。

聯合報引述指揮中心發言人莊人祥指出，根據莫德納疫苗仿單，施打之不良反應幾類，接種部位疼痛或發燒屬於常見反應，高於十分之一。部位紅斑、尋麻疹則有約百分之一以上至十分之一。

至於不常見的現象有，接種部位搔癢、顏面神經麻痺臉面腫脹，以及不明立即性過敏性反應。莊人祥建議，接種後需停留觀休息、自我觀察各15分鐘，曾有不良反應的民眾則須觀察30分鐘。

莊人祥指出，若出現呼吸困難、心跳加速全身紅腫，需儘速就醫告知疫苗接種史。此外，根據各國疫苗監測回報，少數族群在接種數日後發生心肌炎事件，建議mRNA疫苗後若有心痛不適應立即就醫。

關於我國對疫苗施打的監測，莊人祥表示，新的疫苗進國內後都會主動追蹤。目前已針對AZ、莫德納接種的不良反應追蹤五萬5984人。其中AZ女性佔六成、莫德納占七成。根據V-Watch症狀統計，AZ第一劑每日回報前十症狀，注射部位疼痛佔55%以上。此外，疲倦肌肉痛症、發燒症狀過兩天會比較緩解。

莊人祥表示，其他國家數據中，AZ副作用在第二劑較少，主要不良反應注射部位疼痛也降到40%，發燒降到3%，症狀都降低。莫德納副作用主要是注射部位疼痛，佔將近八成，其餘症狀較少，僅3％發燒。國外經驗顯示，mRNA疫苗第一劑副作用少、二劑較高，目前台灣尚未有二劑資料供追蹤。

以接種時間線來看，莊人祥表示，接種後一天發燒，AZ第一劑占26.9 % 、第二劑3%；莫德納第一劑則是3%。主要副作用以疼痛疲倦肌肉痛，接種後七天內會緩解，不論任何廠牌或劑次，接種三天全身不適18至49年齡層較高；AZ疫苗接種第二劑7日內，發生不良反應低於第一劑。