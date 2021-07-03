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COVID-19疫情悶好久！泰國普吉島終迎來首批觀光客

漫步沙灘從沒這麼感動

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/03 15:14
普吉島（圖／Pixabay）
疫情後首批抵普吉島觀光客（圖／AP）

普吉島（圖／Pixabay）

疫情後首批抵普吉島觀光客（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）歷經了一年多的新冠肺炎（COVID-19）肆虐，泰國觀光勝地普吉島終於重現遊客徜徉沙灘的場景。

綜合美聯社路透報導，普吉島1日啟動「普吉島沙盒」（Phuket Sandbox）計畫，讓來自中低風險國家、完整接種疫苗者得以入境旅遊。目前列入中低風險的國家包括歐洲大部分地區、中東、美國、加拿大、英國、澳洲與紐西蘭。

根據該沙盒，想踏上普吉島者，必須提出搭機前72小時內的COVID陰性報告，至少10萬美元（新台幣279萬）的醫療保險。抵達後，除了口罩、社交禁令，還需自掏腰包300美元，共採檢3次。不過，旅客無須隔離，入境篩檢後，24小時之內便可漫步海灘、乘坐快艇、大啖美食，惟酒吧仍不開放。

泰國政府賭上一把，相信旅客會為了能重拾海島旅遊的美好時光，而忍受諸多防疫限制。然而，地方攤商抱怨，該措施恐只會嘉惠五星級大飯店與餐廳，畢竟遊客多造訪這類設施，對於觀光客回流的商機，小販看得到，卻吃不到。

觀光是泰國生命線，在疫情爆發之前，觀光收益佔了泰國GDP達20%，每年迎來數百萬旅客的普吉島，占比更高達95%。疫情海嘯來襲，2020年泰國損失500億美元觀光收益，入境人數劇跌83%。

若普吉島沙盒進行順利，可望為全面開放泰國觀光鋪路。然而，儘管島上居民逾7成已完整接種，每日新增案例也是個位數，泰國其他地區卻正遭Delta變種病毒株襲擊。亟欲重振旅遊業的泰國，能否依計畫擴大開放邊境，仍舊充滿變數。
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