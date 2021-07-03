白俄關閉與烏克蘭邊境 盧卡申科：外國勢力企圖資助顛覆政權

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）在烏克蘭慶祝自蘇聯獨立30週年的活動上宣稱，由於大批武器設備被從南方與烏克蘭接壤的邊界走私入境，他已宣布關閉南方國界，此舉恐將持續加深白俄羅斯與西方各國的摩擦。

去年5月白俄羅斯舉行總統大選，然而因為涉及操弄選舉引發人民不滿，國內隨即爆發大規模抗議活動，盧卡申科則以軍警鎮壓作為回應，引發歐美各國譴責，這讓白俄局勢走向遠離西方、靠攏俄國的路線。

活動上，盧卡申科宣稱他的安全人員發現有「國外勢力」企圖煽動潛藏的恐怖份子將他趕下台。為此，大量武器已從與烏克蘭接壤的南方國境處走私入境，因此他已下令關閉與烏克蘭長達1,084公里的邊境。對此，烏克蘭表示，兩國邊境綿長，單方面關閉邊境無實質作用，只會造成人民痛苦而已。

除此之外，盧卡申科還在沒有提供任何證據的情況下，點名德國、立陶宛、波蘭、烏克蘭與美國就是贊助恐怖份子武器的國家，表示他在近期將與這些國家的領導人「對質」，以抗議對他政權的干預。

事實上，盧卡申科上台後一度想與歐盟改善關係，但是因為在人權問題上始終無法讓歐盟滿意，最終還是走回親俄的老路，在五月明目張膽進行「國家級劫機」後，歐盟已對白俄祭出制裁措施，與歐美關係更是已經降至冰點，如今如果還要加上「外國意圖顛覆政權」的指控，雙方關係似乎還會變得更差。