台灣7/3增本土76例、4例境外移入、10例死亡

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增80例COVID-19確定病例，分別為76例本土及4例境外移入；另確診個案中新增10例死亡。



指揮中心表示，今日新增之76例本土病例(其中14例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為 31例男性、45例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，發病日介於今(2021)年6月22日至7月2日。

關於個案分布情形，以臺北市48例最多，其次為新北市24例、桃園市3例，新竹市1例；其中55例為已知感染源、21例調查中，相關疫情調查持續進行中。



指揮中心說明，今日新增10例死亡個案，為5例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月21日至6月30日，確診日介於5月29日至7月2日，死亡日介於6月26日至7月2日。

(圖／翻攝自中英疫情指揮中心）



指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月1日累計公布13, 654位確診個案中，已有10,551人解除隔離，解隔離人數達確診人數77.3%。



指揮中心表示，今日新增4例境外移入中，案15059為本國籍10多歲男性，6月30日自英國入境，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月1日出現發燒、頭痛、全身倦怠、咳嗽等症狀，由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診，接觸者匡列中。案15063為本國籍20多歲男性，6月18日自日本返臺；案15079為本國籍60多歲女性，6月18日自美國返臺，2人皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月2日進行期滿前採檢，於今日確診。2人在臺期間並無症狀，檢疫期間無接觸他人，故無匡列接觸者。案15094為本國籍50多歲男性，6月25日自柬埔寨返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，7月1日由衛生單位安排轉換檢疫旅館，7月2日進行專案採檢，於今日確診(Ct值37，IgG、IgM均為陽性)，目前接觸者匡列中。



指揮中心統計，截至目前有14,991例確診，分別為1,180例境外移入，13,758例本土染疫者。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。