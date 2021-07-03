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UN證實南極創18.3度高溫 暖化速度名列前茅

融冰難再回

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/03 11:54
南極派恩島冰川（圖／AP）

南極派恩島冰川（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球暖化持續在各地刷新紀錄，聯合國1日證實，南極去年測得攝氏18.3度的歷史高溫，是暖化速度最快的地區之一。

法新社報導，聯合國世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）表示，南極半島（Antarctic Peninsula）的阿根廷Esperanza研究站於2020年2月6日測得此一溫度。

WMO指出，南極大陸是地球上暖化最急遽的地區之一，過去半世紀以來，幾乎上升了攝氏3度。南極洲前次高溫紀錄出現於2015年3月24日，同樣由Esperanza研究站監測得來。根據WMO，這兩次高溫出現的條件，都是龐大高壓系統生成下坡風，使南極陸地氣溫陡升。

自19世紀以來，地表均溫已上升1度，光是如此就足以釀成益加頻繁的旱災、熱浪與熱帶氣旋。南極均溫落在攝氏負10度至攝氏負60度之間，然而其暖化腳步卻是地表的兩倍。

近來研究顯示，全球增溫攝氏2度，將使格陵蘭與西南極洲的冰層融化，釋出的水體足以使海平面上升13公尺，地球將面臨無法挽回（point of no return）的災厄。
南極
暖化
高溫
聯合國世界氣象組織

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