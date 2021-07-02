極端氣候北美「熱死人」加拿大多處破紀錄高溫 一周逾500人喪生遠高往年

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）北美洲西岸近幾日受到極端氣候的影響，美國、加拿大已有103處出現破紀錄高溫，光在加拿大一個省就造成近五百人死亡，以及電纜融化、道路隆起以及一發不可收拾的嚴重野火等；氣候科學家表示，各國如不再認真面對，終將無處可去。

在加拿大臨太平洋的英屬哥倫比亞省(British Colombia)，這個以往氣候溫和宜人的地區，一度出現連三天攝氏49.6度的誇張氣溫，緊接著而來的森林野火在狂風的吹送下迅速蔓延，靠近與美國邊境的小鎮萊頓(Lytton)在野火抵達後15分鐘內全鎮起火，當局甚至沒有時間發布避難警告，只能靠鎮民自己狼狽逃生。

事實上，萊頓並不是唯一一處野火侵襲之處，在異常熱浪產生的「熱蓋」(heat dome)之下，整個省有26處起火點，即使消防隊的滅火直升機已經出勤到引擎過熱，仍舊無法控制火勢蔓延，一些地方還因此形成了火積雲，讓強風吹著燃燒餘燼四處擴散，迫使政府必須將消防隊撤離以確保成員安全。

BBC報導，光是在英屬哥倫比亞省，熱浪在過去五天預估奪走486條人命，這還不包括其它城市，更遠高於以往這個時間點熱浪平均造成165人死亡的數字。

加拿大溫哥華已有超過65人因為高溫驟逝，當局緊急加開25處讓市民可以待在冷氣房內的大型設施，以維繫市民的正常生活，而在溫哥華南方的美國大城西雅圖與波特蘭也出現連日高溫，華盛頓州與俄勒岡州也出現「高溫殺人」的情況。

賓州州立大學大氣科學教授Michael E Mann指出，隨著地球加溫，這類極端氣候的情況將會更為常見，由於極圈急遽暖化已經破壞了氣候平衡，現有的氣候模型已經很難去預測未來可能的嚴重程度，進而出現現在這種低估熱浪規模的情形。

倫敦大學學院的Simon Lewis教授則說，極端氣溫可能會衝擊食物價格與電力供應能力，在氣候變遷的影響下，政府與決策者需留意這些警訊，一方面除了要將碳排降至零以避免更多的極端熱浪外，還要學習如何跟我們一手造成的新氣候型態相處。

他說，每個人都需要一個因應的計畫，這在全球皆然。