慟！「火神的眼淚」真實版　彰化勇消殉職　家屬盼真相被看見

彰化喬友大樓火警造成4死，殉職消防員陳志帆的妹妹 （前）2日表示，不希望每次都是透過殉職帶來改革，希望真相被看見，只有真相能被看見，才能... 彰化喬友大樓火警造成4死，殉職消防員陳志帆的妹妹 （前）2日表示，不希望每次都是透過殉職帶來改革，希望真相被看見，只有真相能被看見，才能告慰哥哥的犧牲。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）彰化喬友大樓火警造成4死，殉職消防員陳志帆的妹妹今（2）日發表聲明。她表示，沒有要追究誰的責任，作為消眷及義消的她，不希望每次都是透過殉職帶來改革，只是希望真相被看見，因為真相不只是給家屬一個交代，更重要的是要保護每一個與火神搏命的消防員。

6月30日晚今8點左右彰化喬友大樓發生大火，造成4死20傷，4名死者中包含年僅33歲的消防隊員陳志帆，他在進入喬友大樓搜救時，因夥伴摔傷獨自行動，最後卻被同袍發現無呼吸心跳、倒臥在9樓旅館房間的浴缸內，而身上的氧氣瓶內已無氧氣。

陳志帆的父親和妹妹也是義消，陳志帆的妹妹下午在彰化市立殯儀館召開記者會，代表全家人對社會大眾說話； 聲明中未提殉職賠償的問題，她只強調，希望獲得有關哥哥殉職的完整原因，並嚴肅呼籲縣府盡快完成火災搶救報告書後對外公布，公開火勢與煙流擴散圖及時序，對家屬召開說明會完整交代案情。

家屬聲明全文如下：

我是這次不幸殉職消防員陳志帆的家屬，在此代表家人，想對政府及社會大眾說幾句話：

一、首先，誠摯地感謝各界，包含政府方面這幾天給我們的慰問，及稍早代理局長前來慰問家屬，但家屬這邊希望獲得有關哥哥殉職的完整原因，嚴肅的呼籲縣政府盡快做成火災搶救報告書並對外公布，以及公開火勢與煙流擴散圖及時序、對家屬召開說明會完整交代案情的過程。

二、彰化縣消防局人力在全國排名是最低的，基於對社會的愛，除了哥哥以外，爸爸及我也是義消，都選擇投入了救災工作。也因為如此，我們對火場搶救規定十分熟悉，但從坊間報導哥哥最後是被單獨發現於旅館房間內，我們確實有許多疑惑，譬如，為何沒有落實兩人一組同時同進出入內搶救的搶救規定。

三、家屬謝謝內政部在昨天（7/1）已宣示本案將成立獨立的調查委員會，但更重要的是，真相需要及時，因為真相不只是給家屬一個交代，更重要的是，是要保護未來一個個需要與火神搏命的消防員。家屬期待縣政府能全力配合真相的發現，並在調查報告做成後，如果有缺失，中央及地方政府應擬定改善計畫並公開讓社會大眾監督，並定期公開報告執行進度。同時，中央也應編列合理預算，盡速充足全國消防人力的缺口。

四、對於哥哥，消防員的工作本質就是搏命以救眾，選擇做這個工作我們自知，不能奢求頤養天年，所以，家屬懇求撫卹的官員，請給予一個殉職的消防員，最真切的尊重，不要讓殉職者在撫恤的過程中被二度傷害。同時，請給哥哥立紀念碑，碑文要記錄下他英勇救災的事蹟及殉職的原因，給後世借鏡也讓哥哥留下一點餘芳。不是為我哥哥個人立碑，而是為所有進入火場的消防員做一個保護傘，提醒下次不要再有人命無辜犧牲。

五、作為消眷及義消，對於消防制度亟待改善的部分也非常了解，我們不希望每一次都是透過殉職帶來改革，政府應該給予第一線的基層更多發言與參與的空間，請政府開放消防員組織工會，確保基層的聲音能被政府聽見。

六、最後，我要強調，我們沒有要追究誰的責任，只要真相能被看見。只有真相能被看見，日後不再有消防員的無端殞落，才能告慰哥哥的犧牲。