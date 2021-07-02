【防疫精進作為】環南市場41確診多半無症狀•29人病毒量偏高 　台灣指揮中心、北市府成立「前進指揮所」

上圖可以看出北農與環南市場確診個案中, 設籍新北市者多於北市, 此外還有人設籍基隆或桃園 ( 北市7.2防疫記者會截圖)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市環南市場41人確診武漢肺炎，指揮中心初步掌握，多數個案都無症狀，但其中29人Ct值低於30，代表病毒量偏高，傳染力也較強，將持續調查，盼儘速釐清感染源。

台北農產運銷公司日前發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情群聚感染，台北市政府1日起針對批發市場從業人員進行大規模PCR檢測，今天發現環南市場有41名攤商PCR陽性，加上北農個案累計已近百例。

從北市府提供的資訊可以看出, 無論北農或者環南市場確診個案中, 設籍新北市者都多於北市, 此外還有人設籍基隆或桃園 ( 上圖)。

中央流行疫情指揮中心、台北市府今天宣布共同成立前進指揮所。指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會表示，這次由醫福會執行長王必勝再次出任指揮官，疫調人員、相關防疫醫師都會跟著一起進行防疫工作。

陳時中說，上午他到環南市場視察後，又再前往北農第一市場等2處看過採檢站，採檢站人員非常辛苦，大家工作到汗流浹背，但他認為採檢站設置得有點遠，若要執行有計畫的篩檢，採檢站一定要夠近，被採檢者才能配合、達到好的篩檢率，把可能病例都找出來。

另外，外界關心環南市場新增的41例確診個案，分別出現哪些症狀。陳時中說，環南市場這次共新增40例個案，另1例為舊案，由於是有計畫性的篩檢，因此確診個案多數都是無症狀感染者。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，至於確切有多少無症狀個案，要等疫調完畢才會比較清楚，但研判有重症的機率低，目前疫調主要釐清有多少輕症個案曾出現過症狀；據統計，這次確診的41人當中，有12人Ct值大於30、較不具傳染力，其餘Ct值都偏低，代表病毒量較高，傳染力可能也比較高。

至於環南市場感染源為何，是否和北農為相同感染源，陳時中表示，還需要更多證據才能綜合判定感染源。

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