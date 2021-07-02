北大高中帥接線上國際任務 設計闖關遊戲邀全國學生一同線上遊

因應疫情停課不停學，北大高中發起「國際教育任務行 動GO」實體闖關改線上闖關課程，連結「聯合國永續發展目標」( SDGs)健康與福祉、性別平權、公平正義、 海洋生態及綠色消費設計成五大關卡課程，從影片製作、遊戲策畫到 闖關設計都是出自北大高中學生之手，自6月22日起結合新北市國 高中15校發揮「不停學也不停玩」精神， 參與學生反應就像上了一堂國際公民課，因廣受好評活動延長至7月 12日邀請您一同線上遊。

北大高中校長施雅慧表示，高一語文實驗班這學期規劃認識SDGs 17項目標相關課程，學生將生活周遭環境或新聞媒體事件，設計了 人口少子化與高齡化下倒金鐘型因應策略、廁所與性別平權、 被垃圾包圍的海洋生物與海洋生態環保、新疆棉事件與正視人權，以 及新冠肺炎下亞裔遭受歧視下捍衛人權等5個議題。

實驗班英文科老師陳念儀說，為鼓勵學生多方嘗試、 加上因防疫轉型為線上舉辦成果發表， 於是靈機一動請學生運用數位能力和創意，從小組討論、海報設計、 影片說明、闖關遊戲， 到最後上線平台完成國際教育任務激起學生付諸行動。 在這次課程中，語文實驗班學生開心分享，將國際教育SDGs議題 與生活連結，關心家裡長者、減塑行動、 人權發聲到檢視學校廁所是否符合性別平權等，從生活出發， 關注周遭環境與世界局勢變化。

擔任北大高中活動總召的周冠妤同學表示，從議題發想、 遊戲設計到文宣視覺， 從實體轉為線上執行更有賴於小組夥伴分工合作， 同學雖然各自宅在家，但這活動實在有很多層面可探討，大家在網路 上熱烈討論。負責公關宣傳的沈伯約同學提到，宣傳影片看似容易， 卻須經過多次修整，才能聚焦並簡潔有力的傳達資訊； 擔綱網站設計的陳妤婕同學也分享， 整體架構都是從無到有點點滴滴建置的，過程很辛苦，也學到很多。

參與活動的正德國中王昱翔同學分享，首次參與由高中大哥哥、 大姊姊辦理國際教育SDGs線上闖關，看到SDGs介紹及每關精 美海報設計都非常吸睛， 加上每個主題議題影片和知識小達人闖關遊戲都勾起自己學習的興趣 ，最後完成海洋生態永續生態任務減塑行動天天用喝開水、 隨身攜帶使用環保杯和環保餐盒， 大家一起用行動還給海洋無塑環境。重慶國中莊甯絧同學分享健康與 福祉關心長者任務，透過視訊關心阿公阿嬤生活近況， 提醒戴口罩和勤洗手，疫情後再繼續聽他們分享精彩生命故事。

教育局長張明文表示，國際教育不受限於時間與空間的學習， 探究的議題也與新課綱所強調的生活情境緊密扣合， 透過這次停課不停學中，看見新北學生能跨階段別共學，並且深度關 心國際議題，且產出豐碩成果與全市國高中學校分享， 對於學生而言是最棒的學習歷程經驗，新北未來會持續發展國際教育 線上課程，讓更多學生參與，拓展學習視野。相關活動訊息請參閱網 站連結( https://beida137.imweb.me/HOME )