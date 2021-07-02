疫情起伏投資難！北富銀推1.3%美元優利定存 無腦理財超簡單

新冠肺炎Delta變種病毒來勢洶洶， 英國每日新增確診人數寫下近五個月新高， 澳洲雪梨等四大城也宣布封城。全球疫情起伏也影響投資環境， 不僅不確定因素增多、波動風險加大， 在標的選擇上更讓人傷透腦筋。考量客戶當前理財需要， 台北富邦銀行特別結合防疫訴求，鎖定行動銀行個人用戶推出1. 30%美元優利定存專案，提供簡單穩健又靈活的資金緩衝方案， 讓客戶疫情期間也能輕鬆「Bank from Home」，不用燒腦分析標的，只要安心在家防疫，手指滑兩下， 優惠年息就能穩穩入袋！

北富銀表示，受疫情影響，不少民眾將出國旅遊、 購車買房等大額支出延後，手頭閒置資金可先進行短期理財規劃， 聰明創造更佳收益；同時，當前疫情起伏，長期投資趨勢有待觀察， 建議投資人不必急於一時， 可先運用美元優利定存穩健靈活的特質進行短期資金配置， 以保留未來投資彈性。

此外，美元指數在疫情期間受到寬鬆政策影響，走勢偏弱， 然而聯準會6月利率決策會議釋出鷹派訊息，暗示2023 年底前 可能會升息，激勵短線美元反彈；同時美國在疫後經濟強勁復甦， 良好的經濟基本面為美元帶來支撐， 綜合目前新台幣仍居相對強勢格局，也正是進行美元布局的好時機。

為鼓勵民眾善用數位理財服務，減少實體接觸， 北富銀這次美元優利定存專案特別鎖定行動銀行個人用戶，只要在7 /1~8/31銀行營業時間內，開啟富邦行動銀行App點選「 美元優利1.3%」專區， 以新臺幣活期帳戶依本行牌告匯率換匯轉存美元定存，即可享有1個 月天期的1.30%優惠年息。本次專案不限承作筆數， 單筆最低承作金額自1千美元起，最高或每日累計換匯金額限新台幣 50萬元以下(線上及臨櫃通路合併計算)， 民眾如果想趁解封後出國旅遊或有購買美元保單、 支付外幣保費等需要，不妨把握本次優利機會及早布局， 創造更佳收益。

因應全台疫情，北富銀為保護客戶與員工健康率先推動「 零接觸金融」，除了響應政策推出跨行轉帳及收付款免手續費優惠， 更針對各項業務提供好用又便利的數位工具。以富邦行動銀行App 為例，所有最常使用的金融服務一應俱全，舉凡轉帳、繳費、 外幣換匯、定存、投資基金、購買海外股票債券或ETF、 申辦信貸、投保產險，甚至連記帳和發零用錢， 皆可利用富邦行動銀行簡單一指完成， 不僅省時省心還能享有各項優惠，可說是生活中最實用的好幫手， 民眾不妨多加利用！想了解更多服務及活動訊息， 可參閱北富銀官方網站說明：https://www. fubon.com/banking/event/ deposit/202106USA/index.html