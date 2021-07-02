疫情激發轉型！台灣「紙可拍」推出名片大小酒精噴瓶　意外獲總統府青睞成外賓伴手禮

台灣數位相機品牌「紙可拍」推出不鏽鋼酒精噴瓶受歡迎（圖/松山文創園區） 台灣數位相機品牌「紙可拍」推出不鏽鋼酒精噴瓶受歡迎（圖/松山文創園區）

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)疫情激發創作潛能，「紙可拍」創辦人林秋吉推出名片大小不銹鋼酒精噴瓶，意外成為總統府贈送外賓伴手禮，創造新商機。

松山文創園區表示，全台實施第三級警戒已近50天，園區室內外區域全面暫停對外開放，導致園區內店家及品牌大受影響，實體店面業績都掛零。為了幫助這些新創品牌度過難關，只要是三級警戒期間，店面都免收租金，目前延長到7月12日，如降為二級警戒也有減租優惠。

園區說明，三級警戒期間進駐園區的文創品牌也沒停下腳步，積極找尋新出路、新商機，像是擅長將竹編工藝的「本質創作室」創辦人李雅靖，將竹編融入現代設計，並與其他自然材質如玻璃、陶藝和金屬等相結合，交織出創新作品，也讓傳統竹藝走出新的道路。

李雅靖透露，疫情發生前，品牌營收大部分以產品銷售為主，約佔八成，但發生疫情後，線上DIY課程變得熱絡，目前拉升到六成，甚至還有國際精品品牌也找上她，開設專門針對VIP客戶的線上課程及材料包，接踵而來的異業合作也彌補實體店面無法營運的缺口。

「賽先生科學工廠」旗下新品牌「小獵犬號」老闆娘Mandy說明，從去年(2020年)台灣爆發疫情以來就開始準備，包括暫緩展店、人事遇缺不補，也慢慢將實體的體驗課程轉為線上，像是很受親子歡迎的華德箱植物生態瓶課程，目前正在嘖嘖集資，以材料包搭配線上課程方式販售，此外也積極布局國外市場，包括參加展會、找網紅合作等，疫情前國外市場僅佔品牌營收20%，目前已經達到50%，佔業績一半。

以純手工製作而成的飾品品牌混合基因MixGene，品牌主理人Nada積極經營粉絲團，推出限量的新設計水晶原礦系列，主打客製化且只有VIP客人才買得到，獲得不錯的反應。同時她也開始將產品介紹翻譯成英文，利用社群經營國外市場，讓更多外國客人認識品牌，這樣的做法也頗有斬獲，國外業績每個月持續成長中。

用「紙」做的台灣數位相機品牌「紙可拍」創辦人林秋吉發現，酒精噴霧漸漸成為許多人隨身必帶的小物，但大部分都是塑膠材質外型不美觀，不然就是玻璃材質很厚重，他開始研發只有名片般大小的不銹鋼酒精噴瓶，外型也兼顧設計美感，一開賣就破千瓶，還獲得總統府採購作為外賓伴手禮。

林秋吉表示，接下來將推出可隨身攜帶的個人空氣淨化器，以及可將水轉化為抗菌水的轉化瓶，搶攻防疫商機。

園區推出免費「線上文創診療室」，邀請專業顧問、具實際市場經驗之業者，提供文創工作者諮詢服務，解決文創業者所面臨的營運實務問題，申請時間至11月中旬截止，相關資訊請見松山文創園區官網。