【開門迎客】是否讓中國疫苗接種者入境？歐盟好生為難

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）西方國家對解封蠢蠢欲動，但所謂的「疫苗護照」，究竟該認可哪幾家廠牌？是否要接受實證效力較差的中國疫苗，成了有關當局頭疼的問題。

美聯社報導，世界衛生組織（WHO）敦促各國接受其已核准緊急使用的疫苗，包括輝瑞（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）、牛津AZ（AstraZeneca）、嬌生（Johnson & Johnson）與兩款中國國產疫苗國藥（Sinopharm）與科興（Sinovac）。

然而，歐盟5月時表示，未來開放旅遊，僅承認歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）批准的疫苗，不過歐盟各成員國仍有權決定是否放行施打他種疫苗的旅客。目前EMA許可的疫苗只有輝瑞、莫德納，與AZ。

歐盟尚在考慮是否批准中國科興，何時決定尚無時間表。歐盟也不承認印度產的AZ疫苗，這意味只能透過COVAX機制取得疫苗的開發中國家，旅客皆會被拒於歐洲門外。

WHO於1日發布聲明，呼籲各國在研擬開放邊境政策時，不應僅給施打特定疫苗者通關權，稱此舉將加劇世界各國因COVID-19疫情產生的分歧與不公情事。

世衛的這項呼籲，令歐盟相當為難，但歐盟至今仍未認可中國疫苗，並非沒有道理。日前紐約時報指出，包括蒙古、巴林、智利，與島國塞席爾，接種率雖名列前茅，卻接連爆發疫情。由於這些國家皆施打中國疫苗，不免令人懷疑其效力。

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