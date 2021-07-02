臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為1.18% 上市股票總市值達54.19兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年7月2日發行量加權股價指數收盤為17,710.15點，較上週(110年6月25日)的17,502.99點上漲207.16點，漲幅約為1.18%，台灣50指數收盤為13,765.23點，較上週的13,663.43點上漲101.80點，漲幅約為0.75%，寶島股價指數收盤為20,148.67點，較上週的19,923.00點上漲225.67點，漲幅約為1.13%。產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲19.53%為最大，跌幅以橡膠類指數下跌5.01%為最大，未含金融類指數上漲209.08點，漲幅約為1.36%，未含電子類指數上漲661.55點，漲幅約為3.30%，未含金融電子類指數上漲820.61點，漲幅約為4.61%。

本週集中交易市場總成交金額為2兆8,452.76億元，全體上市股票成交金額為2兆7,821.70億元，股票成交量週轉率為5.84%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，航運類9,885.27億元，占全體上市股票交易金額35.53%

第二名，鋼鐵類4,843.41億元，占全體上市股票交易金額17.41%

第三名，半導體類4,382.03億元，占全體上市股票交易金額15.75%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，鋼鐵類34.35%

第二名，航運類24.47%

第三名，玻璃陶瓷類17.15%

累計今年年初開盤迄今共118個交易日，集中市場總成交金額為49兆9,027.32億元，市場日平均成交金額為4,229.05億元，股票成交量週轉率為119.63%，股票日平均成交量週轉率為1.01%。

2021年7月2日全體上市公司市場總值為新台幣54兆1,921.54億元，較上週(2021年6月25日)市值53兆5,452.02億元增加6,469.52億元，增幅約為1.21﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)