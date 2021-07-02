櫃買中心：外國金融機構首檔可持續發展債券7月2日上櫃掛牌

高盛金融國際有限公司（Goldman Sachs Finance Corp International Ltd）於本（110）年7月2日來台發行可持續發展債券，發行總額為7,500萬美元，同時於櫃買中心與盧森堡交易所雙掛牌。該檔債券為首檔外國金融機構來台發行之可持續發展債券，為我國永續發展債券市場寫下新的里程碑。

櫃買中心表示，高盛金融國際有限公司本次發行的可持續發展債券，票面利率為2.42%，發行期間為9.5年，債券信評為惠譽A級，由玉山商業銀行擔任主辦承銷商，並由Sustainalytics擔任外部認證機構。該檔債券所募資金將提供發行人及高盛集團成員公司所投資或持有與環境、社會或永續發展議題相關之計畫及資產所需之資金或放款。在綠色投資計畫部分，包含清潔能源、永續交通系統、永續糧食和農業、廢棄物和材料處理，以及生態系統服務等；在社會效益投資計畫部分，包含可負擔的創新醫療、金融普惠、基本且可負擔的教育及住宅等項目。

櫃買中心指出，可持續發展債券制度自109年10月實施以來，發行規模已達新台幣524億元，分別由中國信託商業銀行、永豐商業銀行、遠東新世紀、台北富邦銀行、智利政府、合作金庫及高盛金融國際公司所發行，顯示在全球永續發展的理念趨勢下，可持續發展債券極具發展前景，國內外發行人踴躍地透過永續金融市場的管道，落實其對環境友善與社會責任的重視與關懷，有關更多可持續發展債券的相關資訊，投資人可至櫃買中心網站( www.tpex.org.tw )之「永續發展債券」專區查詢。