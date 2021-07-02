顧好防疫人員和弱勢學童的胃 樂心協會捐萬份牛肉麵調理包

新北市樂心關懷協會為響應好日子愛心大平台，於2日捐贈10,079份牛肉麵調理包，指定給在第一線辛苦的防疫人員和弱勢家庭學童，由市府秘書長林祐賢代收。協會理事長林陽晉表示，希望這些牛肉麵調理包能增強防疫人員的體力，也能補充弱勢學童的營養。另外，從事兩岸醫美的醫美褓姆Amy鄭芷昀則揪了幾位美女親友團，到市府捐贈全套式防護衣。

新北市樂心關懷協會長期關懷弱勢，曾連續5年捐贈新北市政府鞋子提貨券，累計超過3,000張，每張面額1,000元，提供各社福中心給服務在案中的弱勢學童，到鞋全家福兌領購買，學童可以挑選自己喜愛的鞋款。協會理事長林陽晉曾說，窮不能窮孩子，希望讓學童可以穿著新鞋到學校上課。

這次疫情嚴峻，林陽晉說他每天看侯友宜市長守護新北市的疫情和市民健康，警、消、衛、教、社和公所則在第一線服務，因此慨捐10,079份牛肉麵調理包，希望為這些前線作戰的防疫人員加油打氣。弱勢家庭的學童部分則由社會局轉贈。

從事兩岸醫美的醫美褓姆Amy鄭芷昀表示，她從廣播中聽到新北市好日子愛心大平台成立防疫基金，也可捐贈防疫物資，因此就揪團一些平時熱心公益的好姊妹們，一起集資，並透過燦伊生技執行長黃崧育，自行採購全套式防護衣和面罩，已陸續送給榮總1,200個面罩、亞東醫院1,250件防護衣、警察局450件，這次捐贈300件給社會局，過幾天會再捐贈第3波，希望保護好醫護和警消、社工人員。