「熱蓋」罩頂 加拿大高溫飆49.5度！ 數百人死於熱浪

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）太平洋西北地區慘遭史上最嚴重熱浪侵襲，溫帶國家加拿大竟傳出數百例疑似熱浪致死案例，連日高溫也使美加地區面臨野火威脅，而此一極端天氣恐怕還會持續好一陣子。

衛報報導，加拿大西部卑詩省（British Columbia）6月30日公布，該省5天內通報486例猝死案例，較平常同期激增195%，至少300例疑與熱浪相關，死者多為獨居老人，家中多半未裝設空調，死亡數字恐會持續攀升。

此一「熱蓋」（heat dome）現象籠罩美加西部地區，週一在卑詩省、亞伯達省（Alberta）、育空地區（Yukon）與西北地區（Northwest Territories）共打破了13項熱浪紀錄。

向來以涼爽氣候聞名的溫哥華地區，警消因熱災害事件疲於奔命，隨著資源吃緊，紛紛呼籲民眾將熱線留給真正有緊急需要的人士。同樣位於卑詩省的李頓村（Lytton），本週連3天創下高溫紀錄，週二更達史上最高攝氏49.5度，高溫引發大火，情況危殆，不得不下令全村撤離。

根據CNN，卑詩省今年以來已傳464起野火事件，光是過去兩天以來就通報78件。美西地區也一片紅通通，亞利桑那州、加州與猶他州，至少44起祝融殃及66.7萬畝土地。專家憂心，極端天氣導致的熱浪將變得益加頻繁，對原已飽受旱災所苦的西北太平洋地區，不啻雪上加霜。