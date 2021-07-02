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台北環南市場爆41人群聚　陳時中：今晚8點發送細胞簡訊籲民眾採檢

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/07/02 14:49
北農爆發COVID-19群聚感染，位於萬華的環南市場陸續有攤商確診，6月28日環南市場相關人員排隊等候搭乘接駁車至醫院打疫苗。

北農爆發COVID-19群聚感染，位於萬華的環南市場陸續有攤商確診，6月28日環南市場相關人員排隊等候搭乘接駁車至醫院打疫苗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台北市環南市場爆發新冠肺炎群聚，疫情指揮中心今（2）日表示，將對6月8日以來曾到過環南市場的民眾發布細胞簡訊，呼籲出現疑似症狀者立即到社區篩檢站採檢。

台北農產運銷公司5月中起陸續爆發新冠肺炎群聚感染，台北市政府7月1日起針對批發市場從業人員進行大規模PCR檢測，今日凌晨1點結果出爐環南市場有41名攤商PCR陽性，加上北農個案累計已近百例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中宣布，預計晚間8點將針對6月8日至7月1日期間，曾出入環南市場民眾發送疫情警示簡訊。

陳時中說，簡訊發送範圍北至萬板大橋、東至西藏路、南至華翠大橋、西至環河快速道路，內容為：[疫情警示]如您曾至環南市場，且6月8日之後曾有發燒、呼吸道症狀，腹瀉，或嗅、味覺異常等疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。

指揮中心說明，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴外科口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。指定社區採檢院所醫院清單可至疾病管制署網站查詢。

台北環南市場爆41人群聚　陳時中：今晚8點發送細胞簡訊籲民眾採檢

中央流行疫情指揮中心今(2)日表示，因應臺北市環南市場疫情，將於今日針對6月8日起，曾於相關時間及地點出入之民眾，發送疫情警示簡訊，內容如下：

[疫情警示]如您曾至環南市場，且6月8日之後曾有發燒、呼吸道症狀，腹瀉，或嗅、味覺異常等疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。

指揮中心說明，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴外科口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。指定社區採檢院所醫院清單可至疾病管制署網站查詢：http://at.cdc.tw/5y262t。
北農
環南市場
細胞簡訊

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