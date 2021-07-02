台灣原創同志影集首度入圍歐洲最大劇集競賽　沙棠懸疑偵探小說獲選主打書

台灣原創影集「第一次遇見花香的那刻」入圍歐洲最具規模的電視劇集展會「法國里爾 SERIES MANIA」，成為台灣首度入圍。（圖/Gaga... 台灣原創影集「第一次遇見花香的那刻」入圍歐洲最具規模的電視劇集展會「法國里爾 SERIES MANIA」，成為台灣首度入圍。（圖/GagaOOLala）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣原創影集「第一次遇見花香的那刻」入圍歐洲最具規模的電視劇集展會「法國里爾 SERIES MANIA」，成為台灣首度入圍。

由GPS國際提案大會金獎得主鄧依涵執導、林辰唏及程予希主演的同志愛情迷你劇集作品《第一次遇見花香的那刻》（Fragrance of First Flower）入圍展會國際影集競賽「短形式」單元（Short Forms Competition），講述已為人母的女同志婚後追求真愛的渴望與掙扎，預計今下半年推出。

此外，影展部分台灣作家沙棠的懸疑偵探小說《沙瑪基的惡靈》於眾多作品中獲得青睞，成為展會「Book-to-Screen」單元主打選書之一，將持續在官方網站及社群媒體露出、吸引國際買家注目。

法國里爾 SERIES MANIA 是專為電視劇集而設計的國際專業級展會，2010 年由巴黎影像論壇 (Forum des Images) 發起，2017 年起獲得法國文化部官方支持。上屆在巴黎北部大城里爾（Lille）舉行為期 8 天的展會，舉辦超過 100 場放映活動，包括世界首映、大師講堂、專業論壇及各大小交流活動，吸引近 72,000 名影視專業人士、國際電視台及新媒體播映平台、專業媒體等參與盛會，並有來自約 25 國的 70 多部電視劇集參與競賽及提案。

文策院規劃於展期間推出「線上台灣館」，以「Rollin’ on with Taiwan Series」為主題，期望藉著豐富多元的影集內容，推展臺灣影視品牌、強化國家文化形象。徵展訊息將於七月上旬公告，請持續關注文策院官方網站（https://taicca.tw）。