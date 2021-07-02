Delta橫掃歐洲 足球盛事歐洲國家盃成超級傳播者

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新冠肺炎（COVID-19）Delta病毒株持續在全球肆虐，疫情趨緩已兩個月的歐洲，一周以來確診數又躍增10%。世衛（WHO）示警，歐洲恐迎來新一波疫情。

綜合BBC與路透報導，世衛歐洲區主任克魯格（Hans Kluge）警告，歐洲疫苗接種速度仍不夠快，加上變種病毒威脅與社交禁令放寬，疫情已有再起之勢。此外，最近打得如火如荼的2020歐洲國家盃（EURO 2020），也成了「超級傳播者」。

今年這場足球盛事共有11個主辦國（城市），大批球迷湧入各國球場與酒吧，一個個返國後都成了確診數字。由於各國群聚限令不一，一場球賽可允許的觀眾數，從1萬人到布達佩斯的6萬人不等。

主辦單位歐洲足球總會聯盟（UEFA）堅稱完全遵照各國規定，德國內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）砲轟其為了商業利益，放任觀眾入場，實在太不負責。

蘇格蘭表示，至少有1,991人在具有感染力時前往觀賽，其中1,294人前赴倫敦，397人至溫布利。芬蘭指出，至少400名國人因赴賽場支持國家隊而染疫。歐盟疾病預防暨管制中心（ECDC）預估，到了8月底，Delta變異病毒恐佔歐洲確診數達9成。