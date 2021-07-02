【快訊】台灣指揮官陳時中緊急視察環南市場　林昶佐痛斥柯文哲說廢話•反遭自治會長回嗆：從不關心市場

更新時間: 2021-07-02 16:44

首次發稿: 2021-07-02 12:10

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）北市環南市場爆發41人確診武漢肺炎，疫情後續狀況引發關注。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，跟台北市長柯文哲，黃珊珊副市長等人上午11時30分親自到現場視察，並召開臨時記者會。

穿紅衣的自治會長 (右) 怒嗆林昶佐 (左2白襯衫者) 從不關心市場 (直播截圖)

隨指揮中心同時出席的, 還有農委會主委陳吉仲, 經濟部長王美花及無黨籍立委林昶佐等人。

陳時中要求王必勝協助北市建立聯合前進指揮所,下午就設立篩檢站, 並透過實聯制發布簡訊通知曾到過環南市場的民眾。農委會主委陳吉仲也允諾配合指揮官進行篩檢與疫調。

陳時中也要求環南市場相關人員暫勿移動靜待通知, 迅速控制疫情。柯文哲表示市場總篩檢人數多達一萬, 由於人員流動複雜, 不是件容易的事情。

不過立委林昶佐卻宣稱聯合指揮所成立太慢, 並大聲痛斥柯文哲講解的醫學術語是「講廢話」, 當場遭自治會長怒嗆林昶佐自己從未關心市場或替市場發言。最後指揮官陳時中緩頰表示, 目前最重要的是把疫情控制下來, 大家應該齊心協力。

台北農產運銷公司日前發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情群聚感染，台北市政府1日起針對批發市場從業人員進行大規模PCR檢測，今天(2日) 發現環南市場有41名攤商PCR陽性，已通知攤商並送至防疫旅館隔離，並要求休市至7月5日、清消場域。