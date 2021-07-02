美國務院連續12年認證 台灣對抗人口販運「一級」棒

台灣打擊人口販運之努力連續12年獲國際認可（圖／翻攝自美國國務院人口販運報告書） 台灣打擊人口販運之努力連續12年獲國際認可（圖／翻攝自美國國務院人口販運報告書）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合外電報導）美國國務院今（2）日公布最新人口販運報告，台灣在188國中位列前茅，連續12年位列第一等。然報告直指，人口販運被害人身分鑑別程序不周全，外籍看護缺乏法律保障易遭強迫勞動等議題，亟需當局解決。

剛出爐的人口販運報告中，詳細檢視全球188個國家與地區政府為抗衡人口販運的作為。美國、英國、芬蘭、捷克、比利時、立陶宛、南韓及新加坡等27國獲評第一等，台灣更是連續12年獲得該項肯定。

報告書指出，所謂人口販運，是以剝削為目的，強迫成年人或孩童進行勞役或性交易，並從中獲利的行為。受害者無須從甲地被運到乙地才符合上述定義。美國主要認定兩種人口販運形式，包含強迫勞役和性販運。

報告表示，台灣當局在消除人口販運所做的努力，完全符合美國「販運受害者保護法」（Trafficking Victims Protection Act）的最低標準。在新冠疫情可能影響打擊人口販運的力道下，於報告期間台灣當局仍然認真以待，戮力防治，是以台灣依然保持在第一級水準。

報告指出，台灣政府的努力包括更多人口販子遭調查、處以重刑，獲鑑別通報之受害者人數創下3年來新高。在較易出現人口販運問題的海事產業，政府也加強受害者鑑別規程，增加勞動檢查資源，比之2019年，向不肖漁船業者追討的非法扣押薪資額度更高。

檢視我國人口販運犯罪數據，抓捕、起訴與定罪的數字皆有成長。去年458名從事販運嫌疑人遭逮捕，159起立案移交檢方，高於2019年的143件。其中116人被起訴，最後50人被定罪，包含4人以強迫勞役定罪，45人以性販運定罪，1人被以兩種罪行定罪；至少43人刑期高於1年，高於2019年的27人。

受害者數據則顯示，322名販運受害者中，包含208名性販運與114名強迫勞役受害者，高於2019年的300人；外籍漁工薪資遭不當扣押或扣除案件共解決42件，成功追討新台幣87萬元，高於2019年的56萬8820元。

報稿強調，獲評第一級雖是最高等級，但不表示沒有人口販運問題，或已拿出足夠作為。台灣仍有許多人權問題，需政府著力解決。

報告直指，因部分官方人士採用不同且成效不彰的受害者鑑別程序，部分受害者取得司法資源及保護照顧的權利受影響。鑑別、調查與起訴台灣籍遠洋漁船強迫勞動事件，也因人力不足與檢查規程不全，無法落實。此外，因台灣無勞動法規保障權益來台的數千名外籍看護，該群體可能遭受強迫勞役等剝削。

內政部對此表示，人權保障是我國極度重視的核心價值，我國持續滾動精進防制人口販運策略。去年10月，行政院農業委員會與相關部會研議訂定「漁業與人權行動計畫」，並將外籍遠洋漁工強迫勞動問題列為優先改善事項，積極維護外籍漁工勞動權益。

去年12月底，內政部跨部會規劃訂定「2021－2022反剝削行動計畫」，提出25項防制人口販運方案及76項具體策略，因應近兩年因疫情所改變的人口販運模式。

內政部指出，對於今年美方於評比報告提到，我國應積極調查在遠洋漁業中，涉嫌勞力剝削的臺灣權宜船或臺灣籍漁船，並對於具有人口販運前科，或曾於海外涉及人口販運罪之船舶或業者實施入港限制，以及強化對於外籍移工招募、仲介業者及過程的監督管理等具體改善建議。多數已經列在上述兩項行動計畫中，各部會正積極落實辦理中。

內政部強調，我國高度重視美方的建議，將透過「行政院防制人口販運及消除種族歧視協調會報」列管追蹤執行，藉由民間團體、專家學者、中央部會及地方政府等公私部門協力，務求被害人之哀傷獲得修復及彌補，最後終止人口販運悲歌。

內政部也呼籲，當發覺周遭有疑似的人口販運案件或被害人時，請撥打人口販運通報專線110、1955或02-23883095，全國團結一心打擊犯罪，杜絕人口販運與剝削。