送2萬劑新冠疫苗後再一發 立陶宛外交部長：將在台灣設立代表處

更新：2021/7/2 13:25

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）前日雪中送炭宣布贈送台灣二萬劑AZ疫苗的立陶宛外交部長本周表示，為了開拓外銷市場，東亞地區是未來外交重點，並規劃在台灣設立代表處。

立陶宛高顏值外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）上（6）月 22日說，愛好自由的人應該相互關照，宣布致贈台灣二萬劑疫苗，1日藍斯柏吉斯在一內部會議上再宣布一項好消息，指為開拓外銷市場、強化經貿外交，東亞地區是立陶宛未來的外交重點，除了在澳洲成立大使館，也計畫在南韓、新加坡和台灣設立代表處。



中廣報導，根據立陶宛外交部新聞稿，藍斯柏吉斯和62個立陶宛駐外機構代表在30日舉行視訊會議時，討論外交工作面臨的挑戰，指出口市場政策應該走向戰略多元化。他提到，立陶宛目標不僅是區域的民主中心，還希望擴大全世界民主自由的空間。他也提到立陶宛不是反對中國，但要避免經濟依賴，導致政治上受制中國，影響國家安全利益，因此計畫多角化經營印太地區。



藍斯柏吉斯強調對東歐採取積極行動的重要性，還要與南歐國家加強戰略夥伴關係。

外交部稍後回應，對於立陶宛政府友台行動，包括就來台設立辦事處進行籌備及修法等深化雙邊友好關係的積極作為，外交部重申高度歡迎的立場，也對立陶宛政府最近宣布將捐贈台灣2萬劑AZ疫苗，展現真誠友誼，我國政府銘感在心。