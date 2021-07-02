臺灣與世界同行！環保署佈局淨零轉型 資源循環及氣候變遷辦公室正式成立

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺灣不落於國際展開佈局淨零轉型，環保署昨(1)日宣布正式成立「資源循環辦公室」與「氣候變遷辦公室」，前者以資源循環最大化，廢棄處理最小化為目標，穩健邁向資源全循環，後者將以「全球思考，在地行動」的態度落實「淨零轉型」，與世界一起減緩氣候變遷問題。

環保署表示，歐盟、日、韓等國近年均積極提出資源循環相關行動方案及計畫，據以實現未來10年資源循環願景，面臨自然資源不足、廢棄物缺乏去化管道等難題的臺灣，亦尋求進行革新及有效推動資源循環再利用。

資源循環辦公室將打破既有以法令分工的框架，完整盤點分析政策與資源，透過法令強化可再利用資源的管理，並整合推動量能，精進資源的循環利用，使再利用產品適材適所，以達成源頭減量及資源循環。

該辦公室以設立「政策規劃」、「產業循環管理」、「有機資源」、「無機資源」及「金屬及化學品資源」等5組工作團隊，正視臺灣面臨自然資源不足，物料約76%來自進口，資源供應風險可能造成經濟負擔，廢棄資源需要整體盤點分析、能資源化技術及媒合管道，以及部分難處理或資源化之廢棄物缺乏去化管道，正面臨再利用流向及品質管理等問題。

「政策規劃」組將就整體資源循環政策規劃進行盤點與推動，辦理資源循環資料庫建置及運用，「產業循環管理」則負責事業廢棄物綜合管理事項。「有機資源」、「無機資源」及「金屬及化學品資源」3組則針對有機資源、無機資源、金屬及化學品、複合型資源的特性，專責辦理各項資源循環業務，以完整盤點分析廢棄資源、發展能資源化技術及建立媒合管道。

環保署表示，設立氣候變遷辦公室除是臺灣正式向國際對減緩氣候變遷的期待做出回應，也是落實蔡英文總統及行政院長蘇貞昌對國內減碳工作的指示。氣候變遷辦公室成立後，首要工作為儘速完成《溫室氣體減量及減量法》修法工作，受關切的徵收碳費制度也將併同修正法案與積極加強與各界溝通。此外，環保署也將展開研議以5年為期（2023至2027年）跨部會調適氣候變遷的行動方案。

「氣候變遷辦公室」設有「政策規劃」、「排放管理」、「減碳行動」及「氣候變遷調適」等4組，將以修正溫室氣體減量及管理法、研析落實淨零碳排路徑、建構碳定價機制、妥適因應國際邊境調整機制、強化全民低碳及教育工作、發展產業減量及調適揭露制度、整合跨部會調適工作等為重點。

環保署成立資源循環辦公室，張子敬署長(左)與資源循環辦公室主任賴瑩瑩合影。(照片由環保署提供)