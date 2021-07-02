【快訊】台灣環南市場41攤商PCR陽性確診 北市府要求休市3天、清消場域

台北市環南市場經篩檢後有41名攤商PCR陽性，北市府2日緊急宣布休市清消，攤商火速離開市場。 中央社/TN後製 台北市環南市場經篩檢後有41名攤商PCR陽性，北市府2日緊急宣布休市清消，攤商火速離開市場。 中央社/TN後製

更新時間: 2021-07-02 16:44

首次發稿: 2021-07-02 09:40

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市批發市場日前發生群聚感染引關注，北市府針對市場從業人員進行PCR篩檢。市場處今天(7/2) 說，經篩檢後，發現環南市場有41名攤商PCR陽性，已要求休市3天、清消場域。

台北市環南市場經篩檢後有41名攤商PCR陽性，北市府要求休市3天、清消場域。2日一早攤商推著推車離開市場。中央社/TN後製

台北市環南市場經篩檢後有41名攤商PCR陽性，台北市政府2日宣布已要求休市3天、清消場域，國軍化學兵與北市府環保局人員出動消毒。中央社

台北市政府1日在環南市場對攤商進行PCR篩檢(下圖) ，攤商篩檢後，由產發局市場處人員協助拍照(上圖) ，作為日後進入市場的證明。中央社/TN後製

台北農產運銷公司日前發生武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情群聚感染，引發外界關注，台北市政府宣布，與3家醫院合作，從1日起針對批發市場從業人員進行大規模篩檢核酸檢測（PCR）。

批發市場包含第一及第二果菜批發市場、環南市場，北市府預估可完成檢測約1萬1200件，3日完成篩檢後，會提供報告給市場從業人員，做為進出市場條件。

北市府市場處長陳庭輝今天表示，針對環南市場從業人員進行PCR篩檢，凌晨得知有41名攤商PCR陽性，立即通知確診攤商到場，並與衛生單位配合，把41人送至防疫旅館隔離。

陳庭輝說，針對環南批發市場從業人員進行大規模篩檢PCR，獲知41名攤商PCR陽性後，立即啟動緊急處理機制，與衛生等相關單位配合，先把確診攤商送至防疫旅館，再針對市場清潔消毒，並要求休市至7月5日。

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