【更新】居檢者擔心「跑出去要被罰」 台灣彰化防疫旅館火警•死者生前徬徨影片曝光

台中市和平區傳教士陳建光（右）和妻子年初到泰國傳教，返台入住彰化喬友大樓的防疫旅館後，卻遇上6月30日晚間火警，陳建光不幸身亡，其妻仍在... 台中市和平區傳教士陳建光（右）和妻子年初到泰國傳教，返台入住彰化喬友大樓的防疫旅館後，卻遇上6月30日晚間火警，陳建光不幸身亡，其妻仍在醫院治療，由於仍在檢疫期間，家屬目前暫無法探視。（家屬提供）中央社

更新時間: 2021-07-02 03:01

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彰化市喬友大樓30日晚間傳出火警，大樓內的防疫旅館雖未被波及，但消防隊員已進入大樓，準備將旅館員工以及20多名接受居家檢疫的民眾帶下樓，消防車也針對大樓噴水滅火。（翻攝照片）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）彰化喬友大樓昨(6/30) 晚發生大火造成4死，包括一名消防人員。嘉義市義消鄭榮貴今天(7月1日) 公布死者陳建光的生前錄影，畫面中陳建光說，老闆廣播說火災是誤傳，若跑出去可能會被罰錢，但不跑會不會死在這裡，卻成最後遺言。

參與義消工作近30年的鄭榮貴，獲悉彰化喬友大樓昨晚發生火災，同屬真耶穌教會的傳道陳建光夫婦及姚姓傳道住在大樓的防疫旅館，於今天凌晨零時30分趕到現場關心，雖然陳建光妻子、姚姓傳道陸續被救出，但陳建光從9樓房間被救出，送醫急救後仍不治。

鄭榮貴說，今天收到一段陳建光生前被困火場9樓房間的最後錄影畫面，陳建光家屬希望公布，還原事實真相，以告慰死者。

陳建光錄影畫面中描述火場週邊情況:

「現在消防車來了，剛才有警報說有火災，老闆說誤傳，這應該不是誤傳，煙越來越大，消防隊一直來，越來越多台，我也不知道能跑還是不能跑，怕跑出去要被罰錢，但是不跑，我們會不會死在火災當中呢？ 看起來火很大……開始要噴水了，應該可以控制吧…..」 「現在不知道要跑還是不要跑，我只有默默的先這樣子錄看看 如果要跑，老闆應該會敲我們的門吧！不會他自己先跑了吧……越來越多消防車……不知道能不能夠控制……」 「角度不好，只能拍到這裡……黑煙一直上來，想要裝作很鎮靜，但是沒有辦法；想要跑出去，但是又不敢跑出去，這是心理因素嗎？開始感覺牆壁有點熱……應該不會有什麼大問題吧……」

中央社引述鄭榮貴表示，凌晨趕到現場時，火警發生已逾4小時，大樓卻還在悶燒；陳建光夫婦及姚姓傳道日前分別前往泰國、柬埔寨進行國際偏鄉關懷，於6月25日及6月27日回國，都入住彰化喬友大樓的防疫旅館，卻不幸遭遇大樓火災，還造成陳建光罹難。

鄭榮貴指出，公布這段4分13秒影片，就是要還原當時所發生的情況，若是第一時間告知旅館房客發生火災，陳建光一定可以逃出來，不至於釀成悲劇。

陳建光妻舅吳以撒證實，這段影片是姊夫在昨天晚間8時21分拍攝，並傳給其兒子，姊夫表示當下不知道發生什麼事，影片中的聲音確實是姊夫。

吳以撒指出，因姊夫、姊姊在防疫旅館檢疫時住在隔壁房間，昨天晚間8時45分，曾打電話給姊姊時，姊姊表示當時與姊夫在同一房間，但因姊姊拖不動姊夫，加上旅館內濃煙太大，不知如何是好。

對於旅館是否廣播說火災是誤傳，彰化縣消防局表示，仍在調查。有媒體詢問旅館工作人員是否告知客人是誤觸警鈴，旅館工作人員則說，警方已在調查，不便說明。