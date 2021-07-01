計程車、貨運司機、外送員 2日開打疫苗　北北基桃優先

公路總局1日表示，台北市、新北市、基隆市及桃園市區的計程車、汽車貨運業、汽車路線貨運業駕駛司機及平台外送員等可在2日起開始接種疫苗。 公路總局1日表示，台北市、新北市、基隆市及桃園市區的計程車、汽車貨運業、汽車路線貨運業駕駛司機及平台外送員等可在2日起開始接種疫苗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）因應國內疫情警戒升級，為提升運輸業從業人員執業安全，台北市、新北市、基隆市及桃園市等4個疫情較嚴重地區的計程車、汽車貨運業、汽車路線貨運業駕駛司機及平台外送員等，將於7月2日起開始接種疫苗，預計有9萬9千餘人受惠。

交通部公路總局表示，已協調北北基桃相關醫療機構，在20個地點提供專案施打服務，台北市設有6個施打地點，包括濱江計程車服務站、建國計程車服務站、內湖高工、台北榮民總醫院、馬偕醫院及大龍港駕訓班。

新北市設有11個施打地點，包括衛福部台北醫院、亞東醫院、豐榮醫院、中英醫院、樹林仁愛醫院、恩主公醫院、樂生療養院、新泰醫院、輔大醫院、雙和醫院及台北區監理所運管大樓；基隆市施打地點位於培德駕訓班；桃園市施打地點則包括桃園農工及六和高中2個施打點。

公路總局表示，台北市區監理所人員會用簡訊、電話將施打時間及地點通知符合施打資格的駕駛人知悉；但施打作業可能因現場施打速度而有所有調整，施打時間若有變動，監理所會另行通知。

公路總局提醒，駕駛人應備妥身分證及健保卡，並配合現場工作人員指引及施打作業流程，進行施打作業，施打完後於現場停留觀察30分鐘，無不適症狀後再行返家。