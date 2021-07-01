美國近半聯邦跨黨派參議員連署 於TIFA復談前夕向戴琪表示支持台美自貿協定

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國共和黨籍參議員盧比歐及民主黨籍參議員華納今（1日）表示在第11屆TIFA復談前，曾聯名致函美國貿易代表戴琪，呼籲其重視TIFA，並為雙邊洽簽自貿協定做準備。

第11屆美台貿易暨投資架構協定（TIFA）睽違近5年終於在今年6月30日順利落幕，美國聯邦參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）及共和黨首席議員魯比歐（Marco Rubio）今公布，6月29日共有42位美國跨黨派參議員聯名致函美國貿易代表戴琪（Katherine Tai)，表示對台美自由貿易協定的支持。

根據外交部發言人歐江安，該連署信中強調，台灣於去年8月宣布放寬美國牛豬進口限制，因此目前是美方善意回應並展開談判的時機。聯名的參議員肯定美國貿易代表署（USTR）對於重啟台美TIFA會談的承諾，也呼籲USTR為未來簽署台美自由貿易協定（FTA）努力做準備。

議員們表示，台灣是美國第10大貿易夥伴，超越人口較多的印度、法國和義大利，也是美國農產品第8大出口市場，且對勞工權益、環境保護採高標準。他們都確信美國與台灣洽簽的FTA，能作為高標準FTA的典範。

該連署書亦指出美台貿易對話有其重大戰略重要性，能維持美國在該區域的經濟影響力、降低台灣對中國的依賴，對確保印太區域的開放和自由十分必要。

除了商業投資外，議員們認為，台灣已向外界證明他們是美國的「真朋友」、是蓬勃民主的典範。議員們也強調，即使北京不斷試圖孤立、霸凌台灣，台灣仍具備民主和擁有自由市場經濟的特質，是值得美國信賴的夥伴。

中央社的報導指出，連署議員中不乏重量級政治人物，例如參院共和黨黨鞭圖恩（John Thune）、參院商務委員會共和黨首席成員韋克爾（Roger Wicker）、參院軍委會共和黨首席成員殷荷菲（James Inhofe）等，也有多位參院財政委員會成員在列。

其實在去年10月，就曾有50位美國聯邦參議員聯名致函當時的美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），表示支持深化台美經貿關係，對此，台灣外交部對於美國國會對台灣友好的聯邦議員再次力挺強化台美經貿關係，表達誠摯感謝。